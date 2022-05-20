20 May 2022 - 17:17- Kültür-Sanat G: 20 May 2022 - 17:18

İzmit'te bulunan büst İstanbul'da yer aldı!

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen 6. HERITAGE İSTANBUL fuarının başköşesinde İzmit SEKA buluntusu olan Diocletianus büstü yer aldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İzmit'te bulunan büst İstanbul'da yer aldı! mask

11-13 Mayıs tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen Avrupa’nın önde gelen kültür mirası fuarı 6. HERITAGE İSTANBUL’ u, 3 günde 9345 kişi ziyaret etti. 11 Mayıs’ta T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile açılışı yapılan etkinlikte, Konferans ve Miras Sohbetlerinde 3 gün boyunca 50 oturum 117 konuşmacı yer aldı. Kültür ve Turizm adına büyük önem taşıyan fuarın başköşesinde İzmit’te bulunan Diocletianus Büstü yer aldı.

İZMİT BULUNTUSU

İzmit SEKA buluntusu olan Diocletianus büstü "İstanbul" heritage'de baş köşede sergilendi. Diocletianus büstü İzmit Seka alanında bulundu. İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Frank Karl Dörner tarafından İzmit'i Roma İmparatorluk başkenti yapan Diocletianus'a ait olduğu tanımlanmıştı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alan İzmit Seka arkeolojik alanı buluntularının en önemli parçası olan Büst "İstanbul" Heritage Fuarında İzmit buluntusu olarak başköşede yer aldı. Diocletianus İzmit’i Roma başkenti yapan imparator olarak biliniyor.

20 May 2022 - 17:17 - Kültür-Sanat

Muhabir  Serhat Güneş

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