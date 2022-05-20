Faruk Bostan ve Abdullah Kaya tutuklandı

Kocaeli Ticaret Odası Başkan adayı İbrahim Bıyıklı ve bazı iş adamlarının şikayeti sebebiyle İzmit’te yayın yapan bir sitenin sahibi Faruk Bostan ve Kocaeli İlme Hizmet Vakfı eski Başkanı Abdullah Kaya’nın gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDILAR
Dün öğle saatlerinde Faruk Bostan'a ait gazete binasına gelen ekipler işyerinde arama yaptı. Bostan ve Kaya hakkında işadamlarının savcılığa yaptığı suç duyurusundaki ifadeler ortaya çıkmıştı. Yapılan işlemlerin ardından Faruk Bostan bu Abdullah Kaya’nın tutuklandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.