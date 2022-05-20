20 May 2022 - 18:03- Asayiş G: 20 May 2022 - 18:06

Faruk Bostan ve Abdullah Kaya tutuklandı

Şantaj iddiasıyla gözaltına alınan, İzmit’te yayın yapan bir internet sitesinin sahibi Faruk Bostan ile Kocaeli İlme Hizmet Vakfı eski Başkanı Abdullah Kaya tutuklandı
Faruk Bostan ve Abdullah Kaya tutuklandı mask

Kocaeli Ticaret Odası Başkan adayı İbrahim Bıyıklı ve bazı iş adamlarının şikayeti sebebiyle İzmit’te yayın yapan bir sitenin sahibi Faruk Bostan ve Kocaeli İlme Hizmet Vakfı eski Başkanı Abdullah Kaya’nın gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDILAR

Dün öğle saatlerinde Faruk Bostan'a ait gazete binasına gelen ekipler işyerinde arama yaptı. Bostan ve Kaya hakkında işadamlarının savcılığa yaptığı suç duyurusundaki ifadeler ortaya çıkmıştı. Yapılan işlemlerin ardından Faruk Bostan bu Abdullah Kaya’nın tutuklandığı öğrenildi.

20 May 2022 - 18:03 - Asayiş

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