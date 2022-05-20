20 May 2022 - 20:29- Asayiş G: 20 May 2022 - 20:30

Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüphelilere polis şoku

Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüphelilere polis şoku mask
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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri TEM Otoyolu üzerinde kontrol yaptığı sırada bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, detaylı arama yaptı. Araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
# polis, bir

20 May 2022 - 20:29 İHA Kocaeli- Asayiş

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