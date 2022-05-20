Feridun Güray KEV’e adat

Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulu ile ilgili süreç başladı. Başkanlığını Bahri Yavuz’un yaptığı vakfın genel kurulu; 25 Mayıs Çarşamba günü İzmit Sanayi Mahallesi, Kozalı Sokak, Çarşı Yapı Sitesi F/4 Blok adresinde bulunan vakıf merkezinde saat 16.00’da yapılacak. Mevcut Başkan Bahri Yavuz’un adaylığını kesinleşmediği kongrede önceki dönem de adaylığını açıklayan Feridun Giray adaylığını açıkladı.

KESİN KARAR HAFTA BAŞINDA

Mevcut Başkan Bahri Yavuz’un adaylığı henüz netleşmiş değil. Adaylığı ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Bahri Yavuz, “Adaylığım konusu henüz net değil. Yönetimdeki arkadaşlarımız ile birlikte ile görüşmeye devam ediyoruz. Hafta başında kesin karar açıklarız. Başka bir liste hazırlığı var” ifadelerini kullandı.

“KISA SÜRE İÇERİSİNDE VAKFI GENÇLEŞTİRECEĞİM”

Adaylık içi hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Feridun Güray ise, “Bugün bir toplantı yaptık. KEV’in amacı spora ve eğitime katkıda bulunmak. Yönetim ne yapıyor? Burs veriyor ancak. KEV’in hedefleri var. Kız öğrenci yurdu yapmak yaşlılar evi yapmak gibi. Bu hedeflere ulaşmak için çalışma yapmak lazım. Talep üzerine ortaya çıktım. Kısa süre içerinde vakfı gençleştireceğim. Vakıf mütevelli heyeti üyeleri vakıf şirketinin ortağıdır. Bir çoğu oğullarına devretti haklarını. Ben bir süre rayına oturttuktan sonra gençlere devredeceğim. Gençler daha iyi yönetirler. Bir geçiş için arkadaşlarımızın desteği ile başkan olmak istiyorum ve kısa süre içerisinde gençlere devredeceğim” dedi.