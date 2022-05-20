Mandjeck resmen veda etti

Kocaelispor’a bu sezon öncesinde transfer olan Kamerunlu futbolcu Georges Mandjeck ile yollar resmen ayrıldı. Futbolcunun bu sezondan kalan alacağı olan 127 bin Euro’ydu. Futbolcu ile yapılan görüşme sonunda 60 bin Euro’ya el sıkışıldı. Mandjeck bu parayı da 4 taksit halinde alacak.



KÜME DÜŞTÜKLERİ İÇİN MAHCUBİYET YAŞADI

Futbolcunun bu konuda ısrar etmemesinin altında yatan hususun sözleşmesindeki dokuzuncu madde olduğu öğrenildi. İlgili “Uyuşmazlık” başlıklı maddede olası bir alacak konusunda futbolcunun başvuracağı ilk yer Türk mahkemeleriydi. Türk mahkemenin en az 3 yıl sürecek olması Mandjeck’i anlaşmaya zorladı. Ayrıca orta saha oyuncusunun görüşme esnasında olumlu bir tavır gösterdiği, küme düştükleri için mahcubiyet yaşadığı da belirtildi.



O MADDENİN EKLENMESİ İŞİMİZE YARADI

Kulübün sözleşmeye eklettiği Türk mahkemeleri detayı sayesinde yeşil siyahlılar Mandjeck dosyasını az hasarla kapattı. Kulüpten yapılan teşekkür açıklamasında da “Profesyonel futbolcumuz Georges Constant Mandjeck’in 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Futbolcumuz, alacaklarının yarısından feragat etmiştir. Görüşmelerdeki anlayışından ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.