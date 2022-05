Beyhan Budak: Kabullenmeyi bilmek psikolojik bağışıklığı yükseltiyor

Klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu. Akçakoca Salonu’nda , “Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama” konulu bir söyleşi gerçekleştiren Budak, “Psikolojik bağışıklığı yüksek insanlar, değiştirmeye çalışmaktan vazgeçen ve kabullenebilen insanlardır.” dedi.

“HEPİMİZİN HAYATINDA ZEHİRLİ İNSANLAR VAR”

Yaşamın hiç kolay olmadığını söyleyen Budak, zorlukların sadece içinde bulunduğumuz durumlar olmadığını, kendi içimizde verdiğimiz savaşlardan da kaynaklandığını dile getirdi. Budak, “Hepimizin hayatında zehirli insanlar var. Herkes kendi hayatının başkası tarafından kötü hale getirildiğine inanıyor ama kimse düzeltmeye çalışmıyor. Biz her zaman başkasının düzelteceğine inanıyoruz. Her zaman karşı tarafın hatalı olduğuna inanıyoruz. Ben her zaman şunu sorarım. Sen ne yapacaksın?” diye konuştu.

‘’ACILAR ALIŞINCA YOK OLMUYOR’’

Budak, gelecek korkusunun insanı belirsizliğe soktuğunu anlattı. Belirsizlik yaşayan insanın da kaygı problemleri olacağını aktaran Budak, “Kaygılı olduğumuzda hassas veya öfkeli olabiliyoruz. Hepimizin hayatında küçük ya da büyük travmaları var. Bu kadar çok şey yaşarken ‘Ben harikayım’ durumu söz konusu olamaz. Acılar biz ona alışınca yok olmuyor. Her yaşadığımız bizde iz bırakıyor. Bizim sadece dayanma gücümüz artıyor. İnsanlar psikologlara bile ‘Psikologlar üzülür mü?’ diye bakıyor. Böyle bir dünya yok. Hepimizin dertleri var. Bunları yaşarken insan kendisini suçluyor. İnsan olmak böyle bir şey.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA BİZE MUTLULUK VADETMİYOR”

Hayatta her zaman güçlü olunamayacağının altını çizen Budak, hayatın 2 adım ileri 1 adım geri olduğu üzerinde durdu. Yaşadıklarımızı kabullenmenin önemli olduğunu söyleyen Budak, “İnsanların bazıları yaşadığı acılar karşısında daha hassasken bazısı daha kolay atlatıyor. Dünya bu arada hiçbir zaman adil değil. Her zaman kötü şeylerle karşılaşacaksınız. Maalesef dünyanın gerçeği bu. Dünya bize mutluluk vadetmiyor. Her zaman mutluluk diye bir şey yok.” Şeklinde konuştu.

“KABULLENMEK İYİLEŞTİRİR”

Psikolojik bağışıklığı güçlü olan insanların özelliklerini dile getiren Budak, konuşmasını şöyle sonlandırdı; “Bizim ülkemizde kendimizle barışık değiliz. Hiç kimse bir başkasının yaşadığı zorlukları bilmiyor. Eğer etrafımızdaki insanlarla onların yaptığı şey noktasında amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekse o insanlar kendi savaşlarını bizim üzerimizden veriyor demektir. O insan sizi eleştiriyor, size zarar veriyorsa o çemberin içinden çıkmayan insanlar çok yoruluyorlar. Biz insanların değişeceğine veya değiştirebileceğimize inanıyoruz. Psikolojik bağışıklığı yüksek insanlar, değiştirmeye çalışmaktan vazgeçen ve kabullenen insanlardır. Kabullenmek iyileştirir. Çünkü bir kıyma makinesinden kahve yapmasını bekleyemezsin.”