Kitap Fuarı’nda Atatürk ve Nutuk söyleşisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Yazar Gülseren Delibaş, “Gençler için Nutuk” konulu söyleşi ile 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu. Atatürk ve başyapıtı Nutuk’u gençlere anlatan yazar, “Nutuk güçlü bir mücadeleyi anlatıyor. Her Türk gencinin bu güçlü mücadele ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ezbere bilmesi gerekiyor” dedi.

GENÇLİĞE HİTABEDEN BÖLÜMLER OKUDU

Delibaş, Süleyman Paşa Salonu’ndaki söyleşisinde Gençliğe Hitabe’den bölümler okudu. Her Türk gencinin Gençliğe Hitabeyi ezbere bilmesi gerektiğini kaydeden yazar, “Atatürk 29 Ekim 1925’te Meclise gelip ‘Cumhuriyet ne demektir’ diye soruyor. Türkiye’nin yönetim şekli Cumhuriyet’tir şeklinde Anayasaya ekleme yapıyor. Atatürk, ‘Cumhuriyet bir erdem rejimidir. Bütün ümidim gençliktedir. Benim bütün hayalimi gençlerin gerçekleştireceğine inancım sonsuz’ diyor” şeklinde konuştu.

CEPHEDE DAHİ KİTAP OKUYAN BİR LİDER

Delibaş söyleşide Atatürk’ün kitap okuma alışkanlığına da değindi. Yazar Gülseren Delibaş, “Gençlerimiz bunu örnek almalı. Çünkü 3 bin 997 kitap okumuş. Atatürk Reşat Nuri Gültekin’in Çalıkuşu ve Grigori Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitaplarını okurdu. Atatürk cephede bile kitap okuyor, boş durmuyordu. Hayatta en gerçek yol bilimdir, fendir diyordu. Atatürk’ün savaş biter bitmez ilk yaptığı iş eğitimi ele almak oldu. Köy Enstitüleri’ni kurdu. Yüz lider arasında Dünya lideri seçildi, Atatürk’ün ahlak tanımı yüksek derece gayretti. ‘Her genç sanatla ve sporla uğraşmalı’ diyordu. Sizlerden ricam her genç Nutuk kitabını okusun” dedi.

TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRKLERİ KARDEŞTİR

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ersin Tatar döneminde Cumhurbaşkanlığı Basın Görevlisi olarak çalışan Gazeteci - Yazar Züleyha Karaman, 12 Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. Söyleşide “Liderin Son Sözleri” konulu kitabını anlatan Karaman, Kıbrıs’ın mücadeleyle geçen dönemini anlattı. Gazeteci Yazar Züleyha Karaman, “Milli Mücadele döneminde Anadolu’da başlayan hareket her daim Kıbrıslılara aktarılırdı. Kaşgarlı Mahmut’un dediği gibi Türk’ün kanadı At’tır. Bir Kıbrıs Türkü de yarış atını satıp Anadolu’ya gönderiyor o dönemde. Aramızdaki tarihi kardeşlik bağlarımız çok güçlüydü. Türkiye ve Kıbrıs her konuda bir dayanışma içerisindedir, her zaman da bu devam edecektir. Kıbrıs Türklerinin efsane lideri Rauf Denktaş ömrünü Kıbrıs davasına adamıştı. Ana Vatan ile yakın ilişki içerisinde olunması ve Türk askerine sahip çıkılması yönünde vasiyeti vardı ve gözlerini hayata böyle yumdu. Barış olsun diye Kıbrıs Türk’ü hep masadaydı ama Rumlar çözüm istiyormuş gibi görünüp aslında istemiyorlardı. Rumlar Kıbrıs’ın tamamını istiyorlardı. 16 çözüm planının hepsini Rumlar reddetti” dedi

RAUF DENKTAŞ’IN MİRASINA SAHİP ÇIKILIYOR

Gazeteci - Yazar Züleyha Karaman, söyleşini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs, 1571’de Osmanlı tarafından fethedildi Türk’leşti ve 1540 yıldır Türk yurdu halinde. Kıbrıs Türkü şairimizin dediği gibi Türkiye ile bir gönül memleketi olmuştur. Kıbrıs Türkü için Dünyada hiç bir ülkede olmadığı kadar kardeşlik ilişkisi devam etmektedir. Kıbrıs Türkü, Türkiyesiz olmaz. Kıbrıs Türk’ü Atatürkçüdür. Kıbrıs’ta manipulatif haberler yapıldı. Kıbrıs’ı Türkiye’den koparmaktı amaçları. Kıbrıs’ta Dektaş’ın bıraktığı mirasa sahip çıkılıyor.”

SEVMEYİ ÖĞRENMEK İÇİN SEVİLMEK GEREK

Süleyman Paşa Salonu’nda Emekli Teftiş Kurulu Başkanı Yazarı Seyfettin Karamızrak ise “Ailede Sevgi Eğitimi” konulu söyleşide bulundu. Sevgiyle eğitelim, mutlukla büyütelim” konulu kitabından bölümlerle söyleşini sürdüren yazar Karamızrak, “Çocuk sevginizi görmek ister. Sevgiyi şarta bağlayarak sevgi paylaşımı doğru değil. Eğer başarılı olursan seni severim şartlı sevginin sonu inatlaşamaya yol açar. Çocuk sevile sevile sevmeyi öğrenir. Sevmeyi sevildikçe öğrenir çocuk. Sevilme duygusunu tatmamış bir çocuk başkalarını sevmekte de oldukça zorlanır. Sevginin ilk temeli dinlemekle atılır” dedi.