Kartepe'de 496 m² arsa mahkemeden satılık

ocaeli İl, Kartepe İlçe, Ş.Sarımeşe Mahalle/Köy, 469 Ada 20 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Arsa vasfındadır. Taşınmaz son dönemlerde gelişmekte olan bir bölgede Kartepe Belediyesi'ne ve Kartepe Kaymakamlığı'na, kent meydanına yakın bir noktada, yapılaşmanın orta yoğun olduğu bir bölgede yer almakta olup, düz bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaza yakın sayılabilecek konumda çeşitli sanayi tesisleri ile ticari işletmeler bulunmaktadır.

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