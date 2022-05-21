21 May 2022 - 10:22- Gündem G: 21 May 2022 - 10:24

Körfez'de 83 m² dükkan icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 83 m² dükkan icradan satılık
Körfez'de 83 m² dükkan icradan satılık mask

Kocaeli İl, Körfez İlçe, 658 Ada, 15 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm. Zemin katında süslü ve arzum giyim mağazalarının bulunduğu,dış cephesi gri rengi tonlarında boyalı zemin ve 4 normal + çatlı katlı binaya gelinir.

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21 May 2022 - 10:22 - Gündem

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