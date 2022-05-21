Körfez'de 4000 m² arsa icradan satılık

:Kocaeli ili Körfez ilçesi Dereköy Mahallesi Gölcük Mevkii1371Parselde kayıtlı olup taşınmazın kadastral yolu bulunmamaktadır.Ancak imar planlarında büyük kısmı konut alanında kalmakta olup imar yolu bulunmaktadır.02/11/2020 tarihinde yapılan keşif esnasında taşınmazların üzerinde herhangibir yapı ve zirai faaliyet bulunmadığı fiilen boş olduğu güney-kuzey yönünde ortalama %10 oranında eğilimli olup, çok kenarlı dikdörtgen geometrik şekle sahip olduğu görülmüştür.

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