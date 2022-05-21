D-100’de birer şerit trafiğe kapatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattındaki çalışmalar sebebiyle D-100 Karayolunun Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara istikametinden birer şerit trafiğe kapatıldı. Tramvayın geçeceği 332 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidin bir ayağı D-100 karayolu ortasına inşa ediliyor. Temel kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede birer şerit trafiğe kapatılarak güvenlik tedbirleri alındı.

332 METRE UZUNLUĞUNDA TRAMVAY ÜST GEÇİDİ

Plaj yolunu D-100 üzerinden geçerek Kuruçeşme’ye bağlayacak 332 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı tramvay üst geçidinin yapım çalışmaları sebebiyle trafik önlemleri alınarak birer şerit trafiğe kapatıldı. 1400 ton çelik kullanılacak tramvay üstgeçidinde her biri 18 metre uzunlukta 150 adet çelik kiriş kullanılacak. yük beton kirişlere değil çelik ve kauçuk malzemeden oluşan sismik izolatörlere yüklenecek. Sismik izolatörler boş olarak 40, tam dolu olarak 70 ton ağırlığa ulaşan Akçaray Tramvayının geçiş esnasında yükünü sönümleyecek. Fabrikada üretilen çelik kirişler TIR’larla taşınarak Kocaeli’ye getirilip, vinçle monte edilecek.