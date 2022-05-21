Seka Kültür Havzası projesinde heyecan oluşturan keşif

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birkaç ay önce basın toplantısı yapılan Seka Kültür Havzası projesini değerlendirdi. Kentin altında yatan Roma kalıntılarının ne olacağıyla ilgili de konuşan Büyükakın, kazı başlamadan önce karar verilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Projenin kademelerine de değinen Büyükakın, çok büyük bir proje olduğunu ve yaklaşık 20 sene sürebileceğini aktardı.

“PROJE, ALTTAKİ YAPILARIN DA ÇIKACAĞI ŞEKİLDE TASARLANDI”

Şehrin altında yatan tarihi kalıntıların proje dahilinde olduğunu söyleyen Başkan Tahir Büyükakın, “Seka Kültür Havzası’ndaki proje yalnızca üste yapılacak yapılardan ibaret değil. Zaten Arkeopark olacak aslında. Alttaki yapıların da çıkacağı şekilde tasarlandı. Orada kademeli çalışma yapmak gerekiyor. Kazıya başladıktan sonra ne kadar süreceği kazdıktan sonra belli oluyor. Mesela yukarıda bir tiyatro binası var, Helenistik döneme ait. Yarıçapı Efes’ten 10 metre daha büyük. Ama yerin altında ne kaldı? Bu yapılar süreklilik arz ediyor mu? Bunlar bilinmiyor, tahminler var sadece. Bunların tamamı zaman içerisinde kazılar yapıldıkça çıkar. Fakat biz o bölgede yapılacak işleri kademelendirdik. Mesela ilk etapta o bölgede bulunan öğretmen evi, spor salonu ve stadı başka yerlere taşımamız lazım. Şu anda bunların projelendirmesini yapıyoruz. Bunlara bir yer bulup, kaldırıp, bitirip sonrasında kazıya başlamamız lazım. İlk etapta halihazırda iki projeyle başlıyoruz. Bir tanesi ‘geleneksel sanatlar merkezi’ yapılması. Bilim Merkezi’nin olduğu bölgede bulunan mekanik atölyeye de ‘genç mekan’ yapılacak. İkisinin de projesi hazır. İlk bunları yapacağız. Bilim Merkezi’ni gördüğünüz kısım birinci kağıt fabrikası. İkinci kağıt fabrikası olan arkadaki yapıya da Mimarlık Fakültesi’ni getirmek için konuşuyoruz. Mimarlık Fakültesi oraya bir proje hazırlayacak. Yani faz faz yapılacak. Yapıp deplase edeceğiz. Oradaki iş toplamda 20 sene sürer. Çok büyük bir proje bu, 3 senede bitecek bir proje değil. Hatta yalnızca projesinin hazırlanması bile 3 seneyi buluyor” dedi.

“KAZDIĞIMIZDA NE ÇIKACAĞINI BİLMİYORUZ”

Mimari ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü belirten Büyükakın, “Araştırmalar, burada yapıların olduğunu ve kazı yapılması gerektiğini gösteriyor. Mesela Genel Sekreter olduğum dönemde Merkez Bankası binası yapacaktık. Merkez Bankası yatırım kararını almıştı. Kazı yapılmadan önce sismik radarlarla araştırma yapıldı. Süreklilik arz etmeyen yapılar olduğunu tespit ettiler. Kazı yapılmadan oraya inşaat yapılmaması kararını verdiler ve inşaat durdu. Kazdığımızda ne çıkacağını bilmiyoruz. Roma gibi yerlerde bir otele gittiğinizde, otelin bir kısmında cam bir döşeme görürsünüz ama bir bakarsınız altta da bir kalıntı vardır. Üstte yapı devam etmiş ya da yapı korunmuştur. İşte bunlara kazı yapılınca karar verilecek. Şu anda ne yapıyoruz? Mimari ekip çalışmalar yapıyor, altını biraz daha detaylandırıyorlar. Eski fabrikaların olduğu taraftaki projemiz daha kısa sürer fakat yola doğru olan taraf daha uzun sürer. Çünkü yol tarafı, öğretmen evinin olduğu taraf birinci derece sit alanı. Oralarda bir şeyler bulunur. Zaten Seka Kağıt Fabrikası yapılırken bulunmuş. Bunların bir kısmı fabrikanın içinde var. Çıkarıldıktan sonra bir kısmı Etnografya Müzesi’ne, bir kısmı Almanya’ya gitmiş” diye konuştu.