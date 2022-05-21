Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi yapacak yazarın söyleşiden haberi yok!

12. Kocaeli Kitap Fuarı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü start vermiş, Interteks Fuar Alanı’nda yıkım işlemlerinin başlaması nedeniyle bu yıl ilk kez Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılmıştı. 12'inci Kocaeli Kitap Fuarı Organizasyonu Hizmeti’nin ihale sürecinde yaklaşık maliyet 4 milyon 428 bin 100 TL olarak belirlenirken Özkan Çelik-Dora Kültür Sanat Organizasyon Şirketi 4 milyon 313 bin TL teklifle organizasyonu alan şirket olmuştu.

BİR HAFTADA 700 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda hedef 1 milyon ziyaretçi olarak açıklanırken vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda bir haftada 700 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Ayrıca fuarda yapılan etkinlikler kapsamında fuara 315 yayınevi, 40 sahaf, 70 STK katılım ile 673 etkinlik planlandığı da duyuruldu.

“EN AZINDAN BUNDAN EMİNİM”

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yani bugün yapılan etkinlikte yazar, gazeteci, sunucu, iletişim uzmanıSevda Türküsev’in ‘Kusursuz Aşk Yoktur’ isimli söyleşisinin yapılacağı duyurulurken Yazar Türküsev sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi. Türküsev, “Bugün Kocaeli Kitap Fuarı’nda bana söyleşi yazılmış ama bundan ne benim nede yayıncımın haberi var. Benim bu söyleşiden haberim yoktu. Bu nasıl bir organizasyon? Yarın 14:00 imza için Akis kitap standındayım, en azından bundan eminim. Beklerim” ifadelerinde bulundu. Firma ile ilgili de eleştiride bulunan Türküsev, “Organizasyon firmasında nasıl bir ciddiyetsizlik; internette yayınlanmış. Söyleşim var ama benim haberim yok” şeklinde paylaşım yaptı.