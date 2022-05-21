Av. Osman Badem’in acı günü

Körfez Güney Mahallesinde ikamet eden emekli esnaf Hasan Badem’in eşi Nadide Badem(80)beyinden pıhtı atması sonucu vefat etti. AKP 4. ve 5. dönem ilçe başkanlığını yapan Av. Osman Badem ile birlikte 6 çocuk annesi olan Nadide Badem’in cenazesi Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.