21 May 2022 - 12:36- Gündem G: 21 May 2022 - 12:39

Av. Osman Badem’in acı günü

AKP Körfez ilçe önceki dönem başkanlarından Av. Osman Badem’in annesi Nadide Badem, beyninde pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi.
Av. Osman Badem’in acı günü mask

Körfez Güney Mahallesinde ikamet eden emekli esnaf Hasan Badem’in eşi Nadide Badem(80)beyinden pıhtı atması sonucu vefat etti. AKP 4. ve 5. dönem ilçe başkanlığını yapan Av. Osman Badem ile birlikte 6 çocuk annesi olan Nadide Badem’in cenazesi Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.

21 May 2022 - 12:36 Kocaeli- Gündem

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