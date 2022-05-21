Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Atakent Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti

Özel Cihan Hastanesi, kısa bir süre önce Atakent Sağlık Grubu tarafından satın alınmış ve Atakent Cihan Hastanesi ismi ile sağlık hizmeti sunumuna devam etmeye başlamıştı. Gruba hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından olan ve Atakent Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Kemalettin Akkurt’u makamında ziyaret etti.
Akkurt’un yatırımını yaptığı Atakent Sağlık Grubu’nun Yalova ve Bursa’da faaliyet gösteren hastane ve tıp merkezlerinin ardından Kocaeli’de Cihan Hastanesi’ni gruba dahil ederek büyümesinden mutluluk duyduklarını belirten Radiye Sezer Katırcıoğlu, Özel Atakent Cihan Hastanesinin şehre değerli bir dinamik kazandırdığını ifade etti. Genel sağlık politikaları hakkında Akkurt ile görüş alışverişinde bulunan Radiye Sezer Katırcıoğlu, Atakent Cihan Hastanesi’ne başarılar diledi.
Kaliteli sağlık hizmeti sunumu konusunda özenli ve dikkatli olduklarını belirten Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde hastaların konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarını belirlediklerini, böylelikle başarılı bir sağlık yönetimi sürecine ulaştıklarını ifade etti. Görüşmenin sonunda Akkurt, nazik ziyareti için Radiye Sezer Katırcıoğlu'na teşekkür eti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.