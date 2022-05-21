21 May 2022 - 12:39- Gündem G: 21 May 2022 - 12:41

İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor

Yeşilova-Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki üst yapıçalışmalarına hız kazandıran İzmit Belediyesi, gece gündüz demeden mesaiyedevam ediyor
İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,Yeşilova-Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde üst yapı çalışmasıkapsamında gece geç saatlerde asfalt serimi gerçekleştirdi. 170 metreuzunluğundaki alanda yaklaşık 500 ton asfalt kullanan ekipler, altyapısıyenilenen bölgenin üst yapısını da yenilemeye gece gündüz demeden devam ediyor.

ÖNCE ASFALT SONRA PARKE

Esnaf ve bölge halkının talebi üzerine bölgedeki havaihatları yer altına alan ekipler, hem vatandaşların can güvenliği tehdidine hemde oluşan görüntü kirliliğine bir son verdi. Altyapı çalışmasının ardındanasfalt serimine geçen İzmit Belediyesi ekipleri, asfalt seriminin ardındanparke serimi ile yol çalışmasını tamamlayacak. Daha sonra çevre düzenlemesinegeçecek olan ekipler, aydınlatmaları ve kaldırımları yenileyerek projeyitamamlayacak.
# bir, ile

21 May 2022 - 12:39 - Gündem

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