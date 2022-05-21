İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,Yeşilova-Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde üst yapı çalışmasıkapsamında gece geç saatlerde asfalt serimi gerçekleştirdi. 170 metreuzunluğundaki alanda yaklaşık 500 ton asfalt kullanan ekipler, altyapısıyenilenen bölgenin üst yapısını da yenilemeye gece gündüz demeden devam ediyor.
ÖNCE ASFALT SONRA PARKE
Esnaf ve bölge halkının talebi üzerine bölgedeki havaihatları yer altına alan ekipler, hem vatandaşların can güvenliği tehdidine hemde oluşan görüntü kirliliğine bir son verdi. Altyapı çalışmasının ardındanasfalt serimine geçen İzmit Belediyesi ekipleri, asfalt seriminin ardındanparke serimi ile yol çalışmasını tamamlayacak. Daha sonra çevre düzenlemesinegeçecek olan ekipler, aydınlatmaları ve kaldırımları yenileyerek projeyitamamlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.