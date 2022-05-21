BTP Kocaeli ‘Mevzu Ekonomi’ dedi

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli il başkanlığı Mevzu Ekonomi konulu panel serisine başladı. BTP Kocaeli il başkanlığı konferans salonunda gerçekleşen panele

yoğun ilgi vardı. Konuşmacıların Milli Ekonomi Modeli odaklı sunumlarından sonra BTP Kocaeli il başkanı Muharrem Can şöyle dedi: "Ekonomi artık yama tutmuyor, her taraftan patlak veriyor. Sadece Nisan'da faize 19 milyar 135 milyon lira para aktarılırken, Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda faiz harcamaları 103 milyar 974 milyon lira oldu. Doları istikralı tutabilmek için kur korumalı mevduat sistemini devreye koydular. Ama buna rağmen bir taraftan dolar yine 16 liranın üstüne çıkarak 20 Aralık'tan bugüne rekor tazeledi, diğer taraftan da 16.3 milyar lira ile bütçeye yeni yük oluşturdu. Bankacılar, kurun 18 TL seviyesine ulaşması durumunda maliyetin 165 milyar liraya ulaşabileceğini belirtiyorlar.

Devletin borcu artıyor, Türkiye ekonomisi her geçen gün daha kırılgan hale geliyor, vatandaşların alım güçleri resmi enflasyondan üç kat daha fazla olan gerçek

enflasyon karşısında eridikçe eriyor. Vatandaş açlığa ve yoksulluğa mahkum vaziyette. Çiftçi borç batağında. İcralık dosyalar almış başını gitti... Ekonomideki zifiri karanlık tabloyu tasvir edebilmek için daha birçok güncel örnek sıralayabiliriz. Ama mesele sadece karanlığı tasvir etmek değil, bu karanlığa bir ışık tutmaktır. Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) ebedi Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş, bu zifiri karanlığın çok güçlü bir ışıkla, "Bağımsız Türkiye" ışığıyla ancak

aydınlanabileceğine vurgu yapardı.

BTP, bugün bu "Bağımsız Türkiye" meşalesini geleceğe taşımak için bütün gayretiyle çalışmaya devam ediyor. Ülke gündeminin bugün bilinçli bir şekilde saptırılmaya

çalışıldığı bir atmosferde, BTP, "Mevzu Ekonomi" diyerek gerçek gündemi milletimizin dikkatlerine sunmaya çalışıyor.Genel merkezimizin başlattığı panel serisi tüm Türkiye genelinde teşkilatlarımızda gerçekleşiyor.

BTP'nin Kocaeli teşkilatı olarak il yönetiminden Abdullah Erdem,teşkilat başkanı Şaban Örçen,emekli vali yardımcısı Şükrü Çakır,Cahit Barutçu,Recep Küçük,Abdülkadir Üstüner,Murat Öznur,Ferhat Yazıcı kendi sahalarında mükemmel sunumlar yaptılar ve BTP'nin Milli Ekonomi Modeli çerçevesindeki çözümlerini

paylaştılar. Çok doyurucu sunumlardı. Prof. Dr. Haydar Baş ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı .Can,Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın dediği gibi; "Bizim hayalimizde var; fabrikalar kuracağız, madenlerimizi işleteceğiz, işletmeler açacağız, vızır vızır çalışan bir ülke kuracağız. Bunu sığınmacılarla yapmayacağız!

Biz bunu bu ülkenin geleceği olan gençlerle yapacağız."diyen Can, "Biz özelleştirilen bütün fabrikalarımızı, işletmelerimizi geri alacağız. Kapatılan bütün fabrikalarımızı yeniden açacağız ve yabancılara peşkeş çekilen bütün madenlerimizi devletin ve milletin faydasına işleteceğiz. Bakın bunu Türkiye'deki hiçbir muhalefet partisinden duyamazsınız. Çünkü bugün dünyada hâkim olan ekonomik görüş buna aykırıdır." dedi.