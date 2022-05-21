YRP Genel Başkan Yardımcıları Kocaeli'de 12 ilçede esnafı ziyaret edecek

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Teşkilatı tarafından dün il binasında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemi Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talimatıyla genel başkan yardımcılarının Kocaeli'de yapacakları ziyaret oldu. Toplantının ardından edinilen bilgilere göre YRP Genel Başkan Yardımcıları 25 Nisan 2022 Çarşamba günü 12 ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Programın detaylarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.