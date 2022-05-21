21 May 2022 - 12:52- Siyaset G: 21 May 2022 - 12:54

YRP Genel Başkan Yardımcıları Kocaeli'de 12 ilçede esnafı ziyaret edecek

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın talimatıyla esnaf ziyaretleri başlıyor. Bu kapsamda YRP Genel Başkan Yardımcıları Kocaeli'de 12 ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
YRP Genel Başkan Yardımcıları Kocaeli'de 12 ilçede esnafı ziyaret edecek mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Teşkilatı tarafından dün il binasında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemi Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talimatıyla genel başkan yardımcılarının Kocaeli'de yapacakları ziyaret oldu. Toplantının ardından edinilen bilgilere göre YRP Genel Başkan Yardımcıları 25 Nisan 2022 Çarşamba günü 12 ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Programın detaylarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

21 May 2022 - 12:52 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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