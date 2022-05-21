Biletsiz giriş yasak

Kocaelispor ile Adanaspor arasında oynanacak olan sezonun son maçı saat 19.00’da başlayacak. Mücadele öncesi kapılar ise saat 17.00’de açılacak ve tüm taraftarlardan Passolig kontrolü yapılacak, bileti olmayan taraftarlar stada alınmayacak. Biletler 20 lira ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Yönetimin, tepki olmasın diye bilet fiyatlarını yüksek tuttuğu düşünülüyor.
ADANASPOR MAÇINDA AÇIK OLACAK OLAN KAPILAR
Protokol Giriş Kapısı
Sporcu Girişi
Batı Basın Girişi
Batı Loca Giriş Kapısı
UEFA Alt Güney Kapısı
UEFA Alt Kuzey Kapısı
Ambulans/İtfaiye Girişi
Ev Sahibi Takım Girişi
Misafir Takım Girişi
Stat Görevlileri ve Foto Muhabirleri
Ambulans Girişi
Batı Protokol Otopark Girişi
Batı Loca Otopark Girişi
G2 (Güney Üst)
G3 (Güney Alt Engelli)
G3 (Güney Alt)
Ambulans/İtfaiye Girişi
D1 (Doğu Maraton Alt)
D2 (Doğu Maraton Üst)
D4 (Doğu Maraton Alt)
Doğu Maraton Loca Giriş Kapısı
Doğu Maraton Otopark Loca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.