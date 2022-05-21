Biletsiz giriş yasak

Kocaelispor ile Adanaspor arasında oynanacak olan sezonun son maçı saat 19.00’da başlayacak. Mücadele öncesi kapılar ise saat 17.00’de açılacak ve tüm taraftarlardan Passolig kontrolü yapılacak, bileti olmayan taraftarlar stada alınmayacak. Biletler 20 lira ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Yönetimin, tepki olmasın diye bilet fiyatlarını yüksek tuttuğu düşünülüyor.

ADANASPOR MAÇINDA AÇIK OLACAK OLAN KAPILAR

Protokol Giriş Kapısı

Sporcu Girişi

Batı Basın Girişi

Batı Loca Giriş Kapısı

UEFA Alt Güney Kapısı

UEFA Alt Kuzey Kapısı

Ambulans/İtfaiye Girişi

Ev Sahibi Takım Girişi

Misafir Takım Girişi

Stat Görevlileri ve Foto Muhabirleri

Ambulans Girişi

Batı Protokol Otopark Girişi

Batı Loca Otopark Girişi

G2 (Güney Üst)

G3 (Güney Alt Engelli)

G3 (Güney Alt)

Ambulans/İtfaiye Girişi

D1 (Doğu Maraton Alt)

D2 (Doğu Maraton Üst)

D4 (Doğu Maraton Alt)

Doğu Maraton Loca Giriş Kapısı

Doğu Maraton Otopark Loca