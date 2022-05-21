SUMOTAŞ’ın 2022 bütçesi 163 milyon 500 bin TL

Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin (SUMOTAŞ) 2021 yılı Olağan genel kurul toplantısı bugün Suadiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığı’nı Cengiz Türker,Katip üyeliğini Ali Oktay ve oy toplama memurluğunu Emre Memiş yaptı. Başkan Hüseyin Türker kongrenin açılışında birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

2022 TAHMİNİ BÜTÇESİ 163 MİLYON 500 BİN TL

Faaliyet raporlarının da görüşüldüğü genel kurulda kooperatifinin gelirinin 2021 için toplam geliri 93 milyon olurken gider ise toplam 94 milyon TL olarak açıklandı. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılının tahmini bütçesi ilk üç ay referans alınarak 163 milyon 500 bin TL olarak belirlenirken, yükleme ücretleri ise 100 TL olarak belirlendi. Huzur hakları ise 7 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı.

L YETKİ BELGESİ GÜNDEME GELDİ

Kongrede ayrıca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren yeni üyelerin girişlerinde veya aracını devir edip daha sonra tekrar araç satın alarak taşımacılık faaliyetlerinde bulunacak üyelere kooperatife ait L türü yetki belgelerinin kullanımına müsaade edilmemesi ile halihazırda kooperatifin L yetki belgesini kullanan üyelerin belge kullanımına 31 Aralık 2023 tarihine kadar müsaade edilmesi ve bu tarihten sonra tüm üyelerin kendi nam ve hesaplarına alacakları K Belgeleri ile taşımacılık faaliyeti yapmaları konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

KASADAN TAHSİL EDİLECEK

Kongrede görüşülen maddeler arasında borçların üyelerden veya kasadan tahsil edilmesi oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından kooperatif aleyhine düzenlenen, 2021 yılı içerisinde ödemesi yapılan 336 bin 200 TL ve 377 bin 923 TL tutarlı 2 adet toplamda 714 bin 124 TL tutarlı cezanın üyelerden mi yoksa kasadan mı tahsil edilmesi konusu gündeme geldi. Yine kooperatifin sözleşme ile anlaşmalı olarak taşımacılık yaptığı firmalardan, yerine getirilmeyen işler ile ilgili kooperatif aleyhine düzenlenen iş görmeme ceza faturalarının toplam tutarı olan 1 milyon 84 bin 899 TL'nin üyelerden veya kasadan tahsil edilmesi ve işten çıkarılan personellere ödenen 220 bin 188 TL tutarında kıdem, ihbar ve tazminatlarının üyelerden veya kasadan tahsil edilmesi görüşüldü. Oylama sonucunda kasadan kesilmesi kabul edildi.