Bağçeşmespor U-16 büyük iş başardı!

Kocaeli U-16 Elit Ligi’nde ilimizin iki güçlü takımı Bağçeşmespor ile Kocaeli Güneşspor takımları Türkiye şampiyonasına katılmak için mücadele etti. Nefes kesen mücadelede Kaan Dobra’nın koordinesindeki Bağçeşme 2-0’lık skor üstünlüğünü eline geçirdi. Ancak ikinci yarıda geride dönen Kocaeli Güneşspor oyun hakimiyetini eline geçirdiği gibi skora da dengeyi getirdi ve normal süre 2-2 sona erdi. Uzatmalar oynanmadan direkt penaltılara gidildi ve rakibine 4-2, toplamda da 6-4 üstünlük sağlayan Bağçeşmespor çok güçlü bir rakibini, Kocaeli Güneşspor’u saf dışı bırakarak adını Türkiye şampiyonası finallerine yazdırdı.