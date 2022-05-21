Elektrik Teknisyenleri SEDAŞ’a isyan bayrağını çekti! “Biz onların kölesi değiliz”

Oda Başkanı İrfan Calap ve Yönetim Kurulu üyeleri oda ile ilgili önemli konuların kararını almak için bugün oda üyesi esnaflar ile bir araya geldi. Oda’da daha önce benzeri yapılmamış olan toplantıda esnafın sorunları masaya yatırıldı. Toplantı sonunda yapılan oylamada 2 önemli konuda fikir birliği sağlandı. Mühendislerin yapmadıkları işleri kendileri yapmış gibi abone açmalarından dolayı devletin ilgili kurumlarını harekete geçirmek isteyen oda yönetimi esnafın desteğini arkasına aldı. SEDAŞ’ın tutumundan da rahatsız olan oda yönetimi bu duruma karşı tavır koyacaklarını, gerekirse suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek destek istedi.

“SİZLERİN GÖRÜŞÜNE GÖRE TAVIR BELİRLEYECEĞİZ”

Toplantıda oda üyelerine seslenen oda başkanı İrfan Calap, “Toplantı sonunda görüşlerinizi almak için 2 konuyla alakalı oylama yapacağız. Bu oylamalardan biri Mühendislerin yapmadıkları işleri kendileri yapmış gibi abone açmalarından dolayı devletin ilgili kurumlarını harekete geçirip geçirmemekle alakalı. Diğeri SEDAŞ’ın tutum ve davranışlarıyla alakalı tavır belirleme şeklinde olacaktır. Bunlarla alakalı yönetim kurulunun yetkisi var ama biz nedenleri niçinleri sizlere de anlatarak, sizlerin de görüşünü alıp ona göre tavır belirleyeceğiz” dedi.

“YAPILAN İŞLER PROSEDÜR TAMAMLAMANIN ÖTESİNE GEÇMİYOR”

Elektrikçiler Odasının görevini yapmadığı durumda esnafın para kazanma şansının olmadığını ifade eden Başkan Calap, “Proje onayları ve işi yapılacak olan elektrikçi sözleşmesi temel betonu atılmadan önce yapı denetim ve belediyeler tarafından tamamlatılması gerekiyor. Bu noktada belediye ve yapı denetimler tarafından gerekli ihtimam gösterilmediği için proje onayı ve sözleşme aranmıyor. Ne zamana kadar ta ki inşaat bitip abone açma aşamasına gelene kadar. Bu aşamada da yapılan her şey kağıt üzerinde prosedür tamamlamaktan öteye geçmiyor” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZ REKABETE SEBEBİYET VERİYOR”

SEDAŞ ile ilgili yaşadıkları sorunlara değinen Calap, “Diğer konu SEDAŞ. Şantiye abone açılışlarında istemesi gereken iş yapım sözleşmesini istemeyip işin boşta kalmasına sebebiyet veriyor. Hâlbuki mevzuata göre daha inşaat başlamadan her inşaatın yetkili bir elektrikçisi olacak ve o işi başkasının tamamlayabilmesi için yazılı muafakatname alması gerekecektir. Buradan bakıldığında SEDAŞ tarafından açılan abonelerin en az % 60’ında buna dikkat edilmemiştir. Sözleşme zorunluluğu ve taşeron dosyası zaten yasalarda var fakat şantiye abone açılış aşamasında SEDAŞ tarafından sorgulanması gereken bu yönetmelik SEDAŞ’ın işine gelmeyen bazı sebeplerden dolayı uygulanmıyor ve şantiye aşamasında iş takip belgesiyle abone açılıyor. Arkadaşlar bu yapılan en hafif haliyle haksız rekabete sebebiyet vermektedir” dedi.

“SEDAŞ’IN ÜYELERİMİZİN ONURU İLE OYNAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Başkan Calap konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Nasılsa oda istediği kadar dosya veriyor ve sorgulamıyor. Peki, oda bunları sorgulamazsa yetkisiz elektrikçiye nasıl engel olacak? Akıbeti belli olmayan bu dosyalar yetkisiz elektrikçilerin önünü açıyor. Herkes elektrikçi oldu arkadaşlar, bizlerin de dükkânı olmayan yetkisiz elektrikçiden farkımız kalmadı. Biz teknisyenler odası olarak bazı konuları takip eden bir sistem kurarak sektörün Kocaeli Elektrikçiler Odası denetiminde olmasını sağlayacağız. Kocaeli Elektrik Teknisyenler Odası bundan sonraki dönemde sektöre hâkim ve belirleyici olacaktır. Bu durum SEDAŞ için de geçerlidir. Bundan sonraki dönemde SEDAŞ yetkililerinin üyelerimizin onuruyla oynamasına müsaade etmeyeceğiz. Onun içindir ki üyelerimizin de görüşünü alarak SEDAŞ’la ilgili tavır belirleyeceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda sahada yetkisiz elektrikçi aramak zorunda kalmayacağız.

“ELEKTRİKÇİLERİN SORUNUNU YÜZDE 60 ORANINDA ÇÖZER”

Atacağımız en önemli adımlardan biride şu; Her yıl Kocaeli’de açılan abonelerin dökümünü ilgili meslek odası olarak SEDAŞ’tan talep edeceğiz. SEDAŞ bu bilgileri şu an bize vermiyor olabilir ama gerekirse dava açarak bu bilgileri elde edeceğiz. Dolaysıyla yıl boyunca kimin nerede kimin adına abone açmışsa öğreneceğiz ve oda olarak bunları sorgulayacağız. Bu kişiler teknisyen, tekniker veya mühendis olabilir kim olursa olsun sorgulanacak. Atacağımız 2 adım sektörümüzdeki yetkisiz olarak iş yapan elektrikçilerin önünü % 60 seviyelerinde çözeceğine inanıyoruz. Takip sistemlerimizi kurduğumuz da bu oran %80’lere kadar çıkacaktır. Bize güvenin arkadaşlar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Suçlu bizsek oylama yapar gerekirse olağanüstü genel kurula götürerek bu işleri gerçekten çözecek arkadaşlara odamızı teslim ederiz.

“SİZLERİN ARKAMIZDA DURMASI GEREKİYOR”

SEDAŞ inşattaki bağımsız bölümlerin işe başlama dilekçeleri ve elektrikçinin vereceği işe başlayacağına dair dilekçeyi almadan şantiye abone açılışına müsaade etmesinin önü alınmalıdır. Buradaki iş başlama belgeleri projedeki mevcut bağımsız bölümlerin iş başlamalarını ifade ediyor. Yönetim olarak SEDAŞ’ın CEO’suyla toplantı talep ederek bu sorunlarımızı kendisine iletmeyi planlıyoruz. Ama gelinen noktada SEDAŞ’la alakalı belki de suç duyurusunda bulunmak zorunda kalabiliriz. Böyle bir durumda öncelikle sizlerin bizim arkamızda durmanız gerekmektedir.

“BİZ ONLARIN KÖLESİ DEĞİLİZ”

Çünkü bu aşamada sizi bize bizi de size kötüleyip bölüp parçalamaya çalışacaklar. O nedenle bu karar yönetimin tek başına vereceği bir karar değildir. Uzlaşmazlık noktasında SEDAŞ’la ilgili suç duyurusunda bulunmamız veya dava açmamız gerekebilir.Onların bize daha çok ihtiyacı var. Biz onların velinimetiyiz, kölesi değil. Yani ensilatör olarak biz aradan çekilip vatandaşı iş takibi için SEDAŞ’a gönderdiğimizde SEDAŞ’ın eli ayağı birbirine karışır. 2 ay dosya vermediğimizde en azından SEDAŞ’ın iş düzeni alt üst olur. Bizim onlara muhtaçlığımızdan ziyade onlarında bize muhtaçlığı var”