“Bizkandırayız”, halı sahaya indi

Bizkandırayız Platformu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı halı saha maçı ile kutladı. Kandıra’da geçmiş yıllarda futbol oynayan önemli oyuncuların, öğretmenlerin ve iş insanlarının katılımı ile gerçekleşen karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu ve 7 ye 7 berabere sonuçlandı. Biz Kandıra’yız Platformu Başkanı Aygün Aynagöz, “Bu yılda dostlarımızla Cumhuriyet bayramımızı coşkuyla kutladık. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

7 de 7 BERABERE…

Hüseyin Akın’ın kaptanlık yaptığı Beyaz (Tanspor) takımında; İbrahim Durak, Mümtaz Er, Emre Gültekin, Cenker Aykuş, Yusuf Orcan ve Olcay Kuyumcu forma giyerken, Orhan Kutlu’nun kaptanlığı yaptığı Mavi (Dostlukspor) takımda ise Günay Çölmek, Recai Güzel, İbrahim Gürcan, Yalçın Akkan, Mehmet Can ve Süleyman Filiz oynadı. Bizkandırayız Kültür Platformu Başkanı Aygün Aynagöz’ün düzenlediği maçın Hakemi Mesut Memiş, sıfır hatayla çekişmeli maçı yönetti.

SEYİRCİLER…

TESUD - Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı e. Tuğgeneral Ümit Yılmaz ve eşi, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve kızı Zeynep G. Okyar, Kandıra Gençler Birliği eski Teknik Direktörü Murat Güzel, e. Tanspor oyuncularından İlker Ersoy ve Suat Güzel, Dostlukspor Oyuncularından Mustafa Varol ile Derya Özen, İsmail Öğren, Celil Sağlam ve emeli öğretmen Semih Çiçek seyirciler arasında yer aldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yapıldı. 7-7 beraberlikle biten maçın sonunda Burak Market İbrahim Yılmaz’ın hazırlattığı 2 tepsi baklava oyuncu ve seyircilere ikram edildi. Centilmence ve sportmence gerçekleşen kutlama, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek tamamlandı.