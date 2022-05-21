Raketleri 19 Mayıs için salladılar

Başiskele Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Başiskele Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

ÖZLÜ DE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Başiskele Belediyesi ve Başiskele İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Vezirçiftliği Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya ilgi yoğun oldu. Bayram havasında geçen turnuvada Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de katıldı. Başkan Özlü, sporculara başarı dileyerek bayramlarını tebrik etti. Başkan Özlü daha sonra genç kardeşlerinden birisiyle masa tenisi maçı yaptı.

4 KATEGORİDE 91 SPORCU

Başiskele’de bayram havasını erkenden yaşamaya başlayan gençler, satranç ve futbol turnuvalarının ardından masa tenisinde heyecan yaşadılar. Lise Erkek-Kadın ve Büyükler Erkek-Kadın olmak üzere 4 kategoride düzenlenen masa Tenisi Turnuvası’na91 genç yetenek katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne olan turnuvada dereceye girenler belli oldu.

SPOR KÜLTÜRÜ YAYILIYOR

Başiskele Belediyesi tarafından kentte gençlerin spor kültürünü hep birlikte yaşamaları ve sporda yeteneklerini keşfetmeleri için hizmete açılan Spor Okulları da meyvelerini vermeye başladı.Başiskele Belediyesi Spor Okulları öğrencilerinden Yiğit Genç Lise Erkeklerde, Elif Kayıkise Lise Kadınlarda 2.’lik başarısı gösterdi.

DERECELER

BÜYÜK KADINLAR

1.Yasemin Çepnioğlu

2.Zeynep Aşkın

3.Betül Kaya

4.Sevay Keskin

BÜYÜK ERKEKLER

1.Ata Tonguç

2.Berat Yıldız

3.Efe Sabur

4.Münir Başaran

LİSE KADINLAR

1.Beril Gönenç

2.Elif Kayık

3.Mashied Haydari

4.Feyzanur Güzeldal

LİSE ERKEKLER

1.Remzi Efe Özgür

2. Yiğit Genç

3.Hüseyin Helvacı

4. Bartu Mete