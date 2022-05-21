21 May 2022 - 15:02- Spor G: 21 May 2022 - 15:03

Erdem: Bu kez olacak
Erdem: Bu kez olacak mask

İlimizin başarılı stoperlerinden ve kısa bir süre önce ikinci bebeğini kucağına alan Erdem Korkmaz Güner bu sezon da BAL takımlarından Kullarspor ile anlaştı. Erdem ''Geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdik ancak zorlu grupta Play-Off oynama şansını kaçırdık. Yeni sezonda da Kullarspor ile anlaştım. Kaldığımız yerden devam edip yarım kalan hikayeyi tamamlayacağı. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.  
# bir, ile

21 May 2022 - 15:02 - Spor

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