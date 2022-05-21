Arkeoloji Müzesi ve Marmara Koleji bu festivalde buluştu

Öğrencilerine zengin bir öğrenme ortamı sunan Kocaeli Marmara Koleji, yine hem eğiten ve öğreten hem de eğlendiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okul, 18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası’nda Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kocaeli Arkeoloji Müzesi’yle yaptığı işbirliğiyle “Müzelerin Gücü Çocuk Festivali” düzenledi. ICOM (International Council of Museums) tarafından her yıl bir tema ile kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası’nın bu yılki teması olan “Müzelerin Gücü”nden ilham alarak oluşturulan festivalde; Kocaeli Marmara Koleji İlkokul öğrencileri, tüm derslerini Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde kurulan birçok eğitsel etkinlikle işlediler.

KARDEŞ OKUL VELİ AKGÜN İLKOKULU DA KATILDI

İl protokolünün katılımıyla sabah başlayan festivale, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Göktürk Ergin İzci Ocağı ve İzci Liderleri de destek oldular. Çok çeşitli eğitsel içeriklerle renklenen Müzelerin Gücü Çocuk Festivali’ne Kocaeli Marmara Koleji’nin kardeş okulu Kartepe Veli Akgün İlkokulu öğrencileri de davet edilerek istasyonlardaki etkinliklere katılım göstermeleri sağlandı.