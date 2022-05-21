ODTÜ GV Okulları’nda 19 Mayıs coşkusu

KYÖV Özel Anadolu Lisesi Müdürü Selin Gürler’in 19 Mayıs’ın önemini vurgulayan konuşmasıyla başlayan törende ortaokul ve lise öğrencileri korosu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Bandırma Oratoryosu” Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir göreve sahip olan Bandırma Vapuru’nun tarihteki yerini ve önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. Lise öğrencileri vals, ortaokul öğrencileri Atabarı dans gösterileri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, geleneksel kültürümüz başta olmak üzere farklı kültürlerin de takipçisi olduklarını göstermiş oldular.

GENÇLİĞİN ATA’YA CEVABI

Törenin son bölümünde ise lise öğrencilerinin öncülüğünde “Gençliğin Ataya Cevabı” tüm öğrencilerin katılımıyla heyecan ve coşkuyla söylendi. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında aynı zamanda hafta boyunca ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla voleybol, basketbol ve futbol maçları gerçekleştirildi. Öğrenciler maçlarda kıyasıya mücadele ederken taraftarlar doyasıya eğlendi. Öğrenciler “Gençlik ve Spor Haftası” etkinliklerini alanında önemli başarılara imza atmış sporcularla “Spor Paneli”nde bir araya gelerek keyifli söyleşilerle tamamladılar.