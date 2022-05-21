KOÜ DK Oda Orkestrası sanatseverlerle buluştu

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarı (DK) Oda Orkestrası, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser verdi. Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konsere KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi,Nilgün Fığlalı, Genel Sekreter Mustafa Eren, Devlet Konservatuvarı Müdürü Mete Aslan, Spor Bilimleri Fakültesi DekanıHakan Demir, Turizm Fakültesi DekanıEmrah Özkul, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler ilgi gösterdi.

BEETHOVEN İLE TCHAİKOVSKY’NİN ESERLERİNİ ÇALINDI

Doç. Dr. Revnak Yengi’nin şefliğini üstlendiği ve KOÜ DK Oda Orkestrasında; kemanda Pınar Şahlan, Mushap Çağrı Türk, Yağmur Çınar, Salim Cahit Öztürk, Umut Deniz Sipahioğlu, Kaya Hasırcıoğlu ve Enes Berk El, viyolada Başak Dila Candaş ve Levent Ege Çakmak, çelloda Ecem Su Yılmaz, Yağmur Yapıcıoğlu, Özüm Bade Sayan ve Eda Aslan, kontrbasta Nil Yanık Yaman, flütteBusenur Elma, Selin Sude Yurt, Cansu Deniz Yolcu, Ada Ceylan ve Ceylin Ceylan, klarnette Sıla Samur ve Feyza Yürümez yer aldı.Beethoven ile Tchaikovsky’nin eserlerini sanatseverlerle buluşturan DK Oda Orkestrasının konseri büyük beğeni topladı.