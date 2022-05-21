21 May 2022 - 15:09- Sağlık G: 21 May 2022 - 15:11

KOÜ Tıp Fakültesi’nden önemli bir başarı

KOÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Dr. Kerem Teke’nin yaptığı “Deneysel Mesane Kanserinde Boron Nötron Yakalama Tedavisi Uygulamasıİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsünde bulunan TRIGA MARK II Eğitim ve Araştırma Reaktöründe olan aşaması tamamlandı. Proje, Kocaeli Üniversitesi bünyesinde TÜSEB tarafından desteklenen ilk proje olma özelliği de taşıyor
KOÜ Tıp Fakültesi’nden önemli bir başarı mask
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Preklinik bir çalışma ile mesane kanserinde farklı bir radyoterapi etkinliğinin araştırıldığı projede, Kocaeli Üniversitesi Üroloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Medikal Fizik, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya Anabilim dallarından, Deneysel Tıp Araştırma Birimi ve İTÜ Enerji Enstitüsünden araştırmacılar bulunuyor.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsünde bulunan TRIGA MARK II Eğitim ve Araştırma Reaktöründe başarıyla tamamlanan aşamada; İTÜ TRIGA MARK II Eğitim ve Araştırma Reaktörü İşletme Şefi Dr. Kimyager ZeynebCamtakan, İTÜ TRIGA MARK II Eğitim ve Araştırma Reaktörü İşletme Şefi Fizik Mühendisi M. Sahip Kızıltaş, Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Birimi Sorumlu Yönetici Uzm. Vet. Hekim Cüneyt Özer, İTÜ TRIGA MARK II Eğitim ve Araştırma Reaktörü İşletme Müdürü Prof. Dr. İskender Atilla Reyhancan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Doç. Dr. Kerem Teke ile İTÜ TRIGA MARK II Eğitim ve Araştırma Reaktörü Operatör adayı Fizik Mühendisi Araştırma Görevlisi Onur Erbay yer aldı.Araştırmanın patolojik ve moleküler analiz sonuçlarının 2023 yılının ilk çeyreğinde raporlanması öngörülüyor.

21 May 2022 - 15:09 - Sağlık

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