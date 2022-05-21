21 May 2022 - 15:12- Gündem G: 21 May 2022 - 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Gölcük Tersane Komutanlığı'na gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı'nı havuza çekme ve Selmanreis Denizaltısı'nın ilk kaynak törenine katılmak üzere Kocaeli'ye gelecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesinin de katılacağı programa siyasilerin ve kent protokolünün yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

21 May 2022 - 15:12 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.173.228 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Arkeoloji Müzesi ve Marmara Koleji bu festivalde buluştu mask
Arkeoloji Müzesi ve Marmara Koleji bu festivalde buluştu
İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor mask
İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor
Körfez'de 83 m² dükkan icradan satılık mask
Körfez'de 83 m² dükkan icradan satılık
Kartepe'de 496 m² arsa mahkemeden satılık mask
Kartepe'de 496 m² arsa mahkemeden satılık
Feridun Güray KEV’e aday mask
Feridun Güray KEV’e aday
‘’Kocaeli’de yaşamak, Allah’ın bir lütfudur’’ mask
‘’Kocaeli’de yaşamak, Allah’ın bir lütfudur’’
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL