Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı'nı havuza çekme ve Selmanreis Denizaltısı'nın ilk kaynak törenine katılmak üzere Kocaeli'ye gelecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesinin de katılacağı programa siyasilerin ve kent protokolünün yoğun katılım göstermesi bekleniyor.