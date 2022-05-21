Gülümse Kafe’deki çay fiyatına kahvecilerden tepki

Çaykur'un kuru çaya 43,71 oranında zam yapıldığını duyurmasının hemen ardından Türk kahvesi ve şekere de zam geleceği açıklandı. Halkın alım gücü gittikçe düşerken zam üzerine zam gelmeye devam ediyor. Çay, şeker ve kahve zammı sonrası Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı çay tarifelerinde güncelleme yapmak için esnaf odaları birliğine dilekçe yazdı. Dilekçe onaylandıktan sonra Kahvehanelerde çay 4 liradan satışa çıkarılacak. İzmit Belediyesi'nin sosyal tesisleri olan Gülümse Kafe, Yeni Cuma ve Cumhuriyet Parkı çay bahçelerinde çay 2 liradan satılmaya devam edilecek. Belediyenin tarife altına çay satmasında Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer tepki gösterdi.
“KAHVECİ ESNAFINI KARŞISINA ALMAKTADIR”
20 Mayıs tarihinde İzmit Belediyesi tarafından vatandaşa atılan mesajda Belediyenin sosyal tesislerinde çayın 2 TL’den satıldığını duyurulduğunu ifade eden Başkan Erdoğan Göçer, “Biz Kahveciler Esnaf Odası olarak esnafımızın yanında olmak için yönetim kurulu olarak tepkimizi koyuyoruz. Yönetim olarak basın toplantısını yapma gereğini duyduk. Başkanımızın mesajında “Çaya yapılan fahiş zamlara inat direniyoruz demesi” biz oda olarak,iki gün önce basına yaptığımız fiyat artış tarifesini bildirmemizüzerine bu tepkinin İzmit Belediyesinden gelmesini kınıyoruz. Çünkü belediyenin esnafın yanında destek olması gerekirken tüm Kocaeli Kahveciler esnafını ve odasını karşısına almaktadır” ifadelerini kullandı.
“ESNAFI EZEREK YAPIYOR”
Sosyal tesislerde çay fiyatının 2 TL olmasına karşın diğer diğer ürünlerin daha pahalıya satıldığını ifade eden Göçer, “Serpme kahvaltı 65 TL, Çiğ Börek 27.50 TL fiyatlarda satılmaktadır. Özel işletmelerde açık büfe kahvaltı 75 TL’den satılmaktadır. Burada yapılan, bizim esnafın üzerinden belediye kendi reklamını yaparak halkı kendi sosyal tesislerine açık ve beyanen davet etmektedir. Halk koruması yoktur, ticari çıkar vardır ve bunu esnafı ezerek yapmaktadır.
“SİYASİ BİR AMAÇ GÜTMÜYORUZ”
Belediye Başkanının Attığı mesaja biz oda olarak cevap verdik. Başkanın bize geri dönüşü etik olmayan tehdit vari cevapları olmuştur. Başkan hanım “Bende çıkar zehir zemberek açıklama yaparım, siz zorda kalırsınız” dedi. Biz açıklamamızı yaptık başkan. Destek esnafın karşısında değil, yanında olmaktır.Siyasi bir amaç gütmüyoruz. Benim yönetiminde her partiden insan var. Bizim tepkimiz Belediye Başkanı bize rekabet oluşturup üyemizi ezmesi. Zaten 2 liradan satıyordu. Biz bir şey demiyorduk ama niye insanlara mesaj atıyorsun” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
Kurt - Çay iki lira size ne
Oldu - Vatandaşın cayinada göz diken esnaf,çay maliyeti 50 kuruş,ya insaf 2 şeker 10 kuruş,yazık 1 kilo çaydan 1000 kira ile 5000 lira kazan ,ne güzel memleket,sizde Bir gün belki gülümse rsiniz,...
Krtlsyldrm - Sen böyle dersen Fırıncılarda çıkar Halk ekmekte yasaklansın der. Aman sakın ha insanları kazıklamayan bir yer kalmasın.
İzmi̇tli̇ - MECBURMUSUN ÇAYKUR ÇAYINI KULLANMAYA BAŞKAN.ÇAYKURDAN BAŞKA HİÇ BİRİNE ZAM GELMEDİ.GİT BAŞKA MARKA ÇAY KULLAN.DİĞERLERİ ESKİ FİYAT.NERDE HANGİ FİYAT ÖĞRENMEK İSTERSEN YAZ BEN SANA YAZARIM.ONUN FAZLA YAYGARA KOPARMA.
Dede - KOCAELİ KAHVECİLER ODASI , ADAMI SİNİR ETME , TÜRKİYE ÇAY CENNETİ ÇAY NİYE PAHALI ONA TEPKİ GÖSTER ŞEKER NİYE PAHALI ONA TEPKİ GÖSTER.
50 YILDIR ÇAY OCAĞI ÇAY BAHÇELERİNDE ÇAY İÇERİM O ÇAY BARDAKLARI NE KARDEŞİM DUDAK PAYI BIRAKSAN İÇİNDE ÇAY KALMAYACAK O BARDAKLARLA ÇAY VERMEYE UTANMIYORMUSUN. EMEĞE SAYGIM VAR AMA EMEKÇİDE DÜRÜST OLACAK.BİR ÇAY KEYFİMİZ VARDI ODA BİTTİ NERDE İSTERSEM ORDA İÇERİM ÇAYIMI SANA NE .
KORKUNUZDAN İKTİDARA BU NE PAHALILIK DİYE LAF SÖYLEMEYİN , UCUZA ÇAY SATAN BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERİN HADİ ORDAN HADİİ ORDANN.
İzmitli - Belediye başkanının başka işi kalmadımı Kaheveciler le uğraşıyor 2 tl lik ucuz siyaset yapıp da oy kapmaya mı çalışıyor bedavadan siyaset yapmayı bırakın millete hizmet yapın zamanı gelince kahveciler bay bay demeyi de bilir
Ayıptır - Suyu büfeden 2 tl alıyorsunuz. İsyan yok. Çaya etmediğinizi bırakmadınız. 15 liraya cay içersiniz isimli cafelerde. Cay ocaklarinda ki çayı konuşuyorsunuz. Bu adam kira ,sgk, personel ,vergi ,elektrik gaz ,şu ödemiyor sanki. Çayın kilosu i 80 tl olmuş neyin kafasındasınız. Şekerin kilosu 40 tl . Haberiniz yokmu evinize alışveriş mi yapmıyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsunuz. Hayat ucuzladı da esnaf mi görmüyor.
Mert - aynı tepkiyi elektriğe ve doğalgaza zam geldiğinde de verse idiniz samimiyetinizi anlardım. cay ve şekere zam geldiğinde de gık demediniz.
İZMİTLİ - Kaç para olsa sizi keser acaba bir bardak çay 10 tl olursa keser mi sizi acaba ?
Ayıptır - Bugun esnaf korunmaz ise yarın esnaf kalmaz. Emeğe saygı.. esnaf bedava almıyor. Marketten ucuza mi alıyorsunuz.. peynir e zam gelince peynir uretiyormusunuz. Zamlı peyniride zeytini de yiyoruz. Giderin olduğu bir yerde gelire müdahale olmaz. Herkes herseye zam yaparken çaycinin çayına mi göz diktiniz.
Öz Kartepeli - Helal başkan iste bu elleme kudursunlar fırsatçı bunlar ekmek 3 tl bir lokma çay 4 yokya keriz var yapında bakın bakım gim icecek
Hülya Aksoy - Şaşırdım kaldım ! Halkı soymak için işbirliği yapmışlar başkan da çıkmış savunuyor ! Kahve bu nihayetinde kapanırsa batmayız nereler battı da ayaktayız !
Maalesef - 50 yıldır izmitteyiz kusura bakmayın ama esnafın topluma bir şey verdiğini görmedik. Ne bir hastane ne bir okul .. ne hayır ne yardım..sadece kendilerine çalışıyorlar..bunlar da böyle..
Hasan - Hem serbest piyasa diyorlar hem şu fiyat olacak rekabet nasıl sağlanacak bir kişi bir üretici veya bir kuruluş tek eldir o zaman devlet orada devreye girip fiyat tarifesi yapabilir onun dışında sen şunu şu fiyata satacaksın diyemez.
Burhan Gülkan - Pandemide siz kendj esnafınızı mağdur ettiniz uygun satın sürümden kazanın müşteri 1 çay içeceğine 2 çay içsin
kartepeli - TAMAMEN SİYASİ MARTAVAL OKUYORLAR BOYALI SU KAÇA SATCANIZ
Objektif - ne oldu milleti kaziklamaya iyi alistiniz, paniimi yaptimiz? helal izmit belediyesine, belediye dedigin boyle olur sosyal belediyecilik.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.