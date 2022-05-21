Gülümse Kafe’deki çay fiyatına kahvecilerden tepki

Çaykur'un kuru çaya 43,71 oranında zam yapıldığını duyurmasının hemen ardından Türk kahvesi ve şekere de zam geleceği açıklandı. Halkın alım gücü gittikçe düşerken zam üzerine zam gelmeye devam ediyor. Çay, şeker ve kahve zammı sonrası Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı çay tarifelerinde güncelleme yapmak için esnaf odaları birliğine dilekçe yazdı. Dilekçe onaylandıktan sonra Kahvehanelerde çay 4 liradan satışa çıkarılacak. İzmit Belediyesi'nin sosyal tesisleri olan Gülümse Kafe, Yeni Cuma ve Cumhuriyet Parkı çay bahçelerinde çay 2 liradan satılmaya devam edilecek. Belediyenin tarife altına çay satmasında Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer tepki gösterdi.

“KAHVECİ ESNAFINI KARŞISINA ALMAKTADIR”

20 Mayıs tarihinde İzmit Belediyesi tarafından vatandaşa atılan mesajda Belediyenin sosyal tesislerinde çayın 2 TL’den satıldığını duyurulduğunu ifade eden Başkan Erdoğan Göçer, “Biz Kahveciler Esnaf Odası olarak esnafımızın yanında olmak için yönetim kurulu olarak tepkimizi koyuyoruz. Yönetim olarak basın toplantısını yapma gereğini duyduk. Başkanımızın mesajında “Çaya yapılan fahiş zamlara inat direniyoruz demesi” biz oda olarak,iki gün önce basına yaptığımız fiyat artış tarifesini bildirmemizüzerine bu tepkinin İzmit Belediyesinden gelmesini kınıyoruz. Çünkü belediyenin esnafın yanında destek olması gerekirken tüm Kocaeli Kahveciler esnafını ve odasını karşısına almaktadır” ifadelerini kullandı.

“ESNAFI EZEREK YAPIYOR”

Sosyal tesislerde çay fiyatının 2 TL olmasına karşın diğer diğer ürünlerin daha pahalıya satıldığını ifade eden Göçer, “Serpme kahvaltı 65 TL, Çiğ Börek 27.50 TL fiyatlarda satılmaktadır. Özel işletmelerde açık büfe kahvaltı 75 TL’den satılmaktadır. Burada yapılan, bizim esnafın üzerinden belediye kendi reklamını yaparak halkı kendi sosyal tesislerine açık ve beyanen davet etmektedir. Halk koruması yoktur, ticari çıkar vardır ve bunu esnafı ezerek yapmaktadır.

Belediye Başkanının Attığı mesaja biz oda olarak cevap verdik. Başkanın bize geri dönüşü etik olmayan tehdit vari cevapları olmuştur. Başkan hanım “Bende çıkar zehir zemberek açıklama yaparım, siz zorda kalırsınız” dedi. Biz açıklamamızı yaptık başkan. Destek esnafın karşısında değil, yanında olmaktır.Siyasi bir amaç gütmüyoruz. Benim yönetiminde her partiden insan var. Bizim tepkimiz Belediye Başkanı bize rekabet oluşturup üyemizi ezmesi. Zaten 2 liradan satıyordu. Biz bir şey demiyorduk ama niye insanlara mesaj atıyorsun” ifadelerini kullandı.