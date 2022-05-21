21 May 2022 - 16:34- Siyaset G: 21 May 2022 - 16:37

Canan Kaftancıoğlu için Kocaeli’den 80 otobüs kaldırıldı
Canan Kaftancıoğlu için Kocaeli’den 80 otobüs kaldırıldı mask
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının onanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla düzenlenen Maltepe mitingine Milli İrade Meydanı’ndan 80 otobüs kaldırıldı.

21 May 2022 - 16:34 - Siyaset

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