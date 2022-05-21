Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

KOCAELİ STADI - KOCAELİ
21.05.2022 - 19:00
MURAT ERDOĞAN(Hakem)
MEHMET ŞAHAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
ORKUN AKTAŞ(2. Yardımcı Hakem)
HASAN KAÇAR(Dördüncü Hakem)
İŞTE İLK 11'LER:
İlk 11
23. DOĞUKAN KAYA
5. HASAN HATİPOĞLU
6. MEHMET TAŞ
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
27. SEMİH KARADENİZ
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
52. DENİZALP ÖZDEMİR
71. YİĞİT CANGURU
72. BERAT KARTAL
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
7. MUSA NİZAM
21. OLCAN GÖKDEMİR
25. ÜMİTCAN EKŞİ
30. EREN TÜRKKAL
91. YUSUF EFE YAMAN
Teknik Sorumlu
İlk 11
74. ÖZER ENES SOYLU
12. ISAAC DONKOR
88. YİĞİTHAN GÜVELİ
4. ULAŞ ZENGİN
6. YOUSSEF AIT BENASSER
13. HARUN KAYA
94. İBRAHİM AKSU
29. EFE TATLI
77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN
50. AMADOU CISS
68. HAKAN EROĞLU
Yedekler
1. BURAK ÇAPKINOĞLU
23. EVREN KORKMAZ
61. KADİR KELEŞ
8. CEM ÖZDEMİR
53. EREN KARADAĞ
5. CELİL YÜKSEL
7. BERKAN FIRAT
Teknik Sorumlu
SAİT KARAFIRTINALAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.