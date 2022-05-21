Gençlerin aldığı bu skor, küme düşürüp gidenlere plaka olsun: 4-1

Kocaelispor galibiyeti, 1.Lig’deki son maçında hatırladı, ama iş işten geçti. Tamamen revize edilen kadrosuyla sahaya çıkan yeşil siyahlılar, bom boş tribünleri önünde konuk ettiği yedeklerden kurulu Adana önünde 5.dakikada Rasheed ile öne geçti ve lige 3 puanla veda etti, gençleri kazandı, herkes ‘Keşke hep bu gençler oynasaydı’ dedi

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Kocaelispor 5.dakikada öne geçti. Genç Berat, sol kanattan aldığı topla rakibinden çok iyi sıyrıldı. Berat’ın pasında Denizalp topu kaleye gönderdi, Raşit’e gelen topu bu oyuncu düzeltip rahatça golü attı: 1-0. 16.dakikada ise Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Semih’in pasında Raşit yakın mesafeden topu ıskaladı, Adana şanslıydı. 26.dakikada Kocaelispor’da yine Raşit ceza sahası içinde buluştu, kaleye şutu çekti, top sağdan az farkla dışarıya çıktı. 36. Dakikada yine Kocaelispor bir gol kaçırdı. Denizalp’in pasında Raşit kale önünden topu kaleye gönderemedi. İlk yarı tek golle sonuçlandı.

44 PUANLA TAMAMLADIK

Kocaelispor, 1.Lig’e veda maçında galibiyeti ikinci yarıda da korudu ve sahadan 3 puanla ayrılırken, bu hiçbir işe yaramadı. Zira takım bir hafta önce Eyüp deplasmanında 2-1 yenilerek zaten havlu atmıştı. Böylece 1 yıllık 1.Lig macerasını rezil rüsva olarak ve 70 milyon lirayı çöpe atıp, borçlanarak kapatan Yeşil Siyahlılar, ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak olan 2.Lig’e hazırlanacak. Bu arada kongre kararının da alınması bekleniyor. Dünkü maçta tribündeki az sayıda taraftar, yönetimi yuhalayarak istifaya davet etti.

KOCAELİSPOR: 4 – ADANASPOR:1

KOCAELİSPOR

23 DOĞUKAN KAYA***

5 HASAN HATİPOĞLU***

6 MEHMET TAŞ***

14 İLYAS KUBİLAY***

15 ALPAY ÇELEBİ***

27 SEMİH KARADENİZ***

36 IBRAHIM RASHEED***

52 DENİZALP ÖZDEMİR***

71 YİĞİT CANGURU***

72 BERAT KARTAL***

(Dk. 76 YUSUF EFE ***)

89 YİĞİTALİ BAYRAK***

(Dk. 83 OLCAN GÖKDEMİR?)

YEDEKLER

17. İSMET YUMAKOĞU.

7 MUSA NİZAM

25 ÜMİTCAN EKŞİ

30 EREN TÜRKKAL

ADANASPOR

74 ÖZER ENES SOYLU**

12 ISAAC DONKOR**

88 YİĞİTHAN GÜVELİ**

4 ULAŞ ZENGİN**

6 YOUSSEF BENASSER**

(Dk. 81 BERKAN FIRAT*)

13 HARUN KAYA**

(Dk. 46 KADİR KELEŞ*)

94 İBRAHİM AKSU**

(Dk. 46 CEM ÖZDEMİR*)

29 EFE TATLI**

(Dk. 46 CELİL YÜKSEL**)

77 İSMAİL ERDOĞAN**

50.AMADOU CISS**

68 HAKAN EROĞLU**

(Dk. 46 EREN KARADAĞ**)

YEDEKLER

1 BURAK ÇAPKINOĞLU

23 EVREN KORKMAZ

HAKEMLER: Murat Erdoğan***, Mehmet Şahan Yılmaz***, Orkun Aktaş***

GOLLER: Dk. 5: Raşit, Dk. 63 Yiğitali, Dk. 77 Yusuf Efe (Kocaelispor) 90+1 Yusuf Efe (Kocaelispor) Dk. 67: Ciss (Adana)

SARI KARTLAR: Dk. 25 İbrahim, Dk. Dk. Efe (Adana) Dk. 38: Yiğit Canguru (Kocaelispor)