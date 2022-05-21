21 May 2022 - 21:01- Asayiş G: 21 May 2022 - 21:05

Hurdalık olarak kullanılan kulübe küle döndü

İzmit'te hurdalık olarak kullanılan kulübede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Yangın, İzmit'te bulunan Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak üzerinde hurdalık olarak kullanılan kulübede çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple kulübede küçük çaplı yangın çıktı. Kulübenin tutuştuğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese geldi. Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında kulübe kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

21 May 2022 - 21:01 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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