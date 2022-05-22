22 May 2022 - 09:10- Gündem G: 22 May 2022 - 09:12

Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar

Kandıra Babalı sahilinde Çerkesler, 158 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı.
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar mask
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158 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra Karadeniz üzerinden Kandıra Babalı köyü sahiline ulaşan Çerkesler torunları tarafından anıldı. Babalı sahilinde bir araya gelen yüzlerce kişi, sürgünde ölen atalarının yaşadığı mağaraları ziyaret ederek, dualar etti. Meşalelerle sahil boyunca yürüyen Çerkesler, atalarını anmak için Nart ateşini yaktı.

Törende konuşan Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Gümüş, "Bugün atalarımızın 158 yıl önce ana yurtları Abhazya'dan, Adige'den, Osetya'dan, Çeçenistan'dan koparılıp, hazin bir şekilde sürgüne maruz bırakıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, insanlık adına dünya tarihinin de ayıpladığı acı bir günümüzdür. Ayrıca bugün, atalarımızın yok edilme saldırısına karşı direncini gösterdiği bir gündür. Bu vesileyle huzurlarınızda, sürgün esnasında Karadeniz'de ve karada kaybettiğimiz atalarımızı bir kez daha saygıyla yad ediyoruz" dedi. 

22 May 2022 - 09:10 Kocaeli/ Kandira- Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Öz izmitli - Benim anlamadığım konu Kafkas halkları Ruslar tarafından soykirima uğramış ancak Abazya Rusya'ya katılmak için uğraşıyor bu nasıl iş..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 09:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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