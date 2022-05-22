Ümitcan Ekşi: Mutluluğumu kelimelerle bile tarif edemiyorum

Kocaelispor’da hafta arasında profesyonel yapılan ve 4 yıllık anlaşma sağlanan orta saha oyuncusu Ümitcan Ekşi, Adanaspor maçının son bölümlerine şans buldu. Genç futbolcudan ilk açıklamalar gazetemize geldi. Ümitcan birkaç öncesine kadar futbolu bırakma noktasına kadar geldiğini ancak kırılma anlarında Hasan ve Cengiz Furuncu kardeşlerin, Kocaelispor U-19 Antrenörü Ali Mumcu’ya kendisini tavsiye etmesi ile her şeyin değiştiğini ifade etti.

BIRAKMA KARARI ALMIŞTIM

Körfez Gençlerbirliği’nde 6 yıl forma giyen 2004 doğumlu futbolcu şu ifadelere yer verdi: Körfez Gençlerbirliği Kulübü’nde 2015’ten 2021’e kadar forma giydim. Haluk Kaya ve Erdoğan Koç hocalarım ile gelişim sağladım. Ancak bir türlü istediğim seviyede değildim, arkadaşlarım da beni geçmeye başlayınca “Galiba buraya kadarmış” diyerek futbolu bırakmaya karar verdim.

SON BİR ŞANS DEDİM

Ancak ne olduysa bu sezon başında oldu. Çok değerli ağabeylerim Hasan ve Cengiz Furuncu yani herkesin “İkizler” diye tanıdığı büyüklerim, arkadaşları, Kocaelispor U-19 takımının da antrenör olan Ali Mumcu hocama benden bahsetmişler. Ali hocam da gelsin, antrenmanlara katılsın, görelim demiş. Ben de “Son bir şans” diyerek antrenmanlara katıldım.

HER ŞEY BİR ANDA GELİŞTİ

1 hafta kadar çalışmalarda yer aldım ancak okulum nedeni ile bir süre antrenmanları aksattım. Ali hocam “Neden bıraktın, gelmiyorsun” diye sorduğunda fırsatını buldum ve antrenmanlara devam ettim. U-19 sezonun dördündü haftasından sonra takıma dahil oldum. Her şey bir anda çok olumlu gelişti.

BANDIRMA MAÇINDA SAKATLANDIK

Takımımız çok dirençli, tempolu ve ne yaptığını biliyordu. Üst üste galibiyetler aldık, hiçbir rakibimiz karşısında oyun olarak geri düşmediğimiz gibi çok şanssız maçlar da çıkardık. Ben de bu süreçte elimden geleni yaptım. Birkaç hafta önce Bandırmaspor maçında sakatlandım ve yine 1 ay kadar sahalardan uzak kaldım.

TEŞEKKÜR EDERİM

Tekrar sahalara geri dönünce Zeki ile Ramiz hocalarım, A takım ile çalışacağımı söylediler. Ardından profesyonel olacağım haberini alınca mutluluktan yorum bile yapamadım. Birkaç ay önce futbolu bırakma noktasına gelen ben bugün şehrimin takımı Kocaelispor ile profesyonel oldum. Bu süreçte Körfez GB’deki hocalarıma, Zeki, Ramiz, Ali ve Ercan hocalarıma, alt yapıdaki diğer tüm hocalarıma ve desteklerinden dolayı aileme ne kadar teşekkür etsem azdır.

İLK FUTBOLCUYUM

Körfez Gençlerbirliği Kulübü tarihinde profesyonel olan ilk futbolcuymuşum. Körfez ilçede yakın zamanda Muhammed Özkal, Berkan Emir gibi ağabeylerim vardı. Bunların en yenisi şükürler olsun ki ben oldum. Bu büyük arma ve forma altında elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum.