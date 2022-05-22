Yusuf Efe Yaman tarihe geçti ve ilk açıklamasını yaptı

Kocaelispor forması ile ilk profesyonel maçında fileleri sadece 13 dakikada iki kez havalandırarak kulüp tarihine geçen Yusuf Efe Yaman ilk açıklamalarını gazetemize yaptı. 2004 doğumlu futbolcu, emeklerinin karşılığını almaya başladığını ifade etti ve özellikle Kocaeli Gençspor’dayken kendisini yetiştiren Serter Keskin’e teşekkür etti.

13 DAKİKADA 2 GOL BİRDEN!

Kocaelispor’un eski stoperlerinden Erkan Ağca’nın ablasının oğlu olan Yusuf Efe Yaman perşembe akşamı profesyonel sözleşmeye imza attı ve saatler sonra A takım forması ile sahaya çıktı. Adanaspor karşısında oyuna 76. dakikada giren ve topla ilk buluşmasında sol ayağı ile fileleri havalandıran İzmitli futbolcu, 90+1. dakikada da, U-19 takımında da sık sık bulduğu gollerden birisine imza attı.

ARADA ÇOK BÜYÜK FARK VAR

4-1 kazanılan maçta attığı 2 golle ilk profesyonel maçında duble yapan ilk futbolcu olan Yusuf Efe’den ilk açıklamalar geldi. Yusuf Efe çok çalışmasının karşılığını almaya başladığını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Sezon başındaki duygum ile şimdiki duygum arasında çok önemli bir fark var. Sorsalardı ve “Bu sezon profesyonel olacaksın ve gol atacaksın” diye, asla inanmazdım çünkü çok zahmetli bir sezon geçirdim.

SEZON BAŞINDA FAZLA ŞANS BULAMIYORDUM

Kocaeli Gençspor’da gelişimimi sağladım. Bu süreçte hocam Serter Keskin’di. Ben ona hocadan ziyade ağabey diyorum. Daha yolun çok başındayım ve bunun fazlası ile farkındayım ancak Serter hocamdan çok şeyler öğrendim. Ardından Kocaelispor alt yapısına kazandırıldım. Bu sezon U-19’da oynadım. Sezon başında forma şansı bulamadım. Ancak sakatlıklar ve formsuzlukların ardından oynamaya başladım.

8 GOL ATTIM

Her maç kendimi olabildiğince öne itmeye, takımıma katkı sağlamak için mücadeleden taviz vermemeye gayret ettim. U-19’da 30’a yakın maçta 8 gol attım. Çok daha fazlasını da atabilirdim. Kaçırdığım goller ve kaybettiğimiz puanlar için özür dilerim. Sezonun ilk dönemlerinde A takıma tavsiye edilmeyi açıkçası beklemiyordum. Çünkü önümde çok daha iyi arkadaşlarım vardı. Allah nasip etti ve bu sezonki performansımdan ötürü A takımla antrenmanlara çıkmaya başladım.

ALLAH YARDIM ETTİ

U-19’daki oyunum takip ediliyordu ve hocalarımın verdiği raporla da profesyonel oldum. Fırat hocam Adanaspor maçının ikinci yarısında beni oyuna soktu. Girer girmez İlyas abinin şutunda top defansa çarptı ve ayağıma çarpıp önümde kaldı. Aslında kalecinin ne kadar açıldığını görmedim ve sol ayağımla çok da iyi olmayan bir vuruş yaptım. Allah yardım etti ve top ağlara gitti.

O PASI ATACAĞINI ADIM GİBİ BİLİYORDUM

İlk profesyonel maçımda oyuna giriyorum ve ilk topla buluşmamda sol ayağımla gol atıyorum. Allah’a ne kadar dua etsem az. Derken aynı anda profesyonel olduğumuz ve aynı odada kaldığımız Ümitcan’ın pasında sürekli çalıştığım bir gol vuruşu yaptım ve bu top da ağlara gitti. Ümitcan’ın pası bana atacağına çok emindim çünkü U-19’da da bunları çokça denedik.

NET KONUŞUYORUM

Golden sonra beni ilk tebrik eden Ümitcan’dı ancak asıl benim onu tebrik etmem lazım. Maçı 4-1 kazandık. Tabii ki içimizde bir mutluluk var. O da heyecanımızdan… Ancak şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Keşke Kocaelispor lig düşmeseydi de biz de maça çıkmasaydık. Bu güzel camiayı tekrar üst liglere çıkarmak için savaşacağız. Adana maçı için ise Allah bir şans verdi ve ben de bu şansı şükürler olsun ki iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Maçın ardından taraftarımızın alkışları, destekleri beni daha da sevindirdi. Herkes sağ olsun, var olsun.

AİLEME HEDİYE EDİYORUM

Attığım golleri ve galibiyeti tabii ki annem Gülsüm Yaman’a, babam Mustafa Yaman’a, 3 yaş küçük kardeşim Enes’e, az önce de ifade ettiğim gibi Serter hocama hediye ediyorum. Bu fırsatın oluşmasını sağlayan Ali Mumcu hocama, Ercan Ağaçe hocama, Zeki Kaya hocama, Ramiz Soydaş hocama, alt yapıdaki diğer tüm hocalarıma ve bizimle her konuda yakından ilgilenen Volkan Elmaser ağabeyime hediye ediyorum. Yılmadan çalışmaya, formamı hak etmek için mücadelemi sonuna kadar vereceğimden kimsenin bir şüphesi olmasın.