İlyas Kubilay Yavuz: Üzgünüm!

Kocaelispor’a bu sezon öncesinde Samsunspor’dan transfer edilen İlyas Kubilay Yavuz, 4-1 kazanılan Adanaspor maçının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklamada yaptı.
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK
İlyas Kubilay “Desteğini esirgemeyen herkesi hayal kırıklığına uğrattığımız acı tecrübelerle dolu bir sezonu bitirdik. Kendi adıma yaşadıklarım sezon içinde hiç kolay olmadı. Bu süreç içinde sebebini merak ettiğim birçok sebepten daha fazla sorumluluk alma fırsatından uzak kaldım. Olumlu olumsuz her görüşe, yaşadığım her enkaza saygı göstererek, iyi niyetimle elimden geleni yapmaya çalıştım. Son olarak bizi son düdüğe kadar destekleyen taraftarlarımızı sebebi olduğumuz bu sezonda hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüm.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.