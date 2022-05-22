İlyas Kubilay Yavuz: Üzgünüm!

Kocaelispor’a bu sezon öncesinde Samsunspor’dan transfer edilen İlyas Kubilay Yavuz, 4-1 kazanılan Adanaspor maçının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklamada yaptı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK

İlyas Kubilay “Desteğini esirgemeyen herkesi hayal kırıklığına uğrattığımız acı tecrübelerle dolu bir sezonu bitirdik. Kendi adıma yaşadıklarım sezon içinde hiç kolay olmadı. Bu süreç içinde sebebini merak ettiğim birçok sebepten daha fazla sorumluluk alma fırsatından uzak kaldım. Olumlu olumsuz her görüşe, yaşadığım her enkaza saygı göstererek, iyi niyetimle elimden geleni yapmaya çalıştım. Son olarak bizi son düdüğe kadar destekleyen taraftarlarımızı sebebi olduğumuz bu sezonda hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüm.