Önce sağanak, sonra kuvvetli sıcaklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni hafta sağanak yağışlarla başlayacak. Yarın yurdun batı kıyıları hariç tüm şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, yağışlar hafta ortasında etkisini yitirecek. Hava sıcaklıklarında hızlı bir yükseliş yaşanacak.
BİRÇOK ŞEHİR İÇİN YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Dğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri,Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Maltya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ile Hatay’ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.