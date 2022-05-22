22 May 2022 - 09:23- Gündem G: 22 May 2022 - 09:27

Önce sağanak, sonra kuvvetli sıcaklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre pazartesiden itibaren yurdun birçok noktasında sağanak yağış görülecek ardından hava sıcaklıkları hızla artacak. Yarın İstanbul'da da yağış bekleniyor.
Önce sağanak, sonra kuvvetli sıcaklar mask
Haber albümü için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni hafta sağanak yağışlarla başlayacak. Yarın yurdun batı kıyıları hariç tüm şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, yağışlar hafta ortasında etkisini yitirecek. Hava sıcaklıklarında hızlı bir yükseliş yaşanacak.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Dğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri,Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Maltya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ile Hatay’ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

22 May 2022 - 09:23 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.159.371 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze'de 438 m² tarla mahkemeden satılık mask
Gebze'de 438 m² tarla mahkemeden satılık
Gebze'de 2 katlı idari bina ve depo icradan satılık mask
Gebze'de 2 katlı idari bina ve depo icradan satılık
2014 model Volkswagen marka araç icradan satılık mask
2014 model Volkswagen marka araç icradan satılık
Arkeoloji Müzesi ve Marmara Koleji bu festivalde buluştu mask
Arkeoloji Müzesi ve Marmara Koleji bu festivalde buluştu
İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor mask
İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor
Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi yapacak yazarın söyleşiden haberi yok! mask
Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi yapacak yazarın söyleşiden haberi yok!
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL