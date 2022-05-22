22 May 2022 - 09:53- Asayiş G: 22 May 2022 - 09:56

Önce direğe sonra refüje çarptı

Darıca'da önce elektrik direğine, ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Önce direğe sonra refüje çarptı mask
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Kaza, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Tuncay Y. idaresindeki 34 VF 1201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte önce kaldırımda bulunan elektrik direğine, ardından da refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

22 May 2022 - 09:53 Kocaeli- Asayiş

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