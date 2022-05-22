Yazar Prof. Dr. Alkin, “Varlıklı olmakla zenginlik arasında fark var”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12. Kocaeli Kitap Fuarı panel, söyleşi ve etkinlikler ile devam ediyor. Selim Sırrı Paşa Salonu’nda gerçekleşen “İktisata yeniden giriş, paranıza hükmünüz geçsin” adlı söyleşide kitapseverlerle buluşan ekonomist/yazar Emre Alkin, varlıklı olmakla zenginlik arasında fark olduğunu vurguladı.

İHTİYAÇLARINIZI BİLİN

Yazar Alkin, “Varlıklı olmakla zengin olmak arasında fark var. Kitabımda bu farkı anlattım. Vatandaşın ekonomik olarak kendi kendine yeter hale gelmesi gerekiyor. Kimse neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. İhtiyaçla, ihtiras arasında farkı anlamak lazım. Bir şirket kuracaksanız, o şirketin ihtiyaçlarını bilmeniz en önemli kuraldır.

MİNİMAL BİR HAYATI TERCİH ETTİM

Prof. Dr. Emre Alkin, söyleşisi sırasında ekonomik yatırımlar konusunda önerilerde bulundu. “Paranızın tamamı ile hiçbir zaman yatırım yapmayın. Para, akıl ve cesaret üçlüsü yoksa yatırım yapmayın, kazanamazsınız. Çok fazla bilgi sahibi olmadığınız da yatırım aracına unutacağınız bir yatırım yapın. Küçük yaşlardan yatırım felsefesini iyi bilmek lazım. Ben minimal bir hayatı tercih ettim. İhtiyacım kadar yaşamayı öğrendim bu hayatta. 1+1 evde yaşıyorum, mini bir arabam var. Sanat, eğitim, kültür gibi yaşam değerlerini yükseltecek yatırım yapmadıkça inanın ki, hiçbir şekilde kazanamazsınız” dedi.