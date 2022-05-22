İclal Aydın: ‘’Kalbim yazmak için çarpıyor’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya gelen İclal Aydın, “Kalbim oyunculuk için değil yazmak için çarpıyor” dedi.

“OYUNCULUK HAYATIMIN MERKEZİNDE OLMADI”

“Çocukluğumdan beri yazmak en çok istediğim şeydi” şeklinde konuşan Aydın, “Benim kalbim oyunculuk için çarpmıyor. Benim kalbim yazmak için çarpıyor. Hiçbir zaman oyunculuk hayatımın merkezinde olmadı” diye konuştu. Aydın, “İnsanın birlikte öğrenebileceği yol arkadaşlarının olması gerekiyor. Tiyatro oyuncusuyum. Oyunculukla talihimin döndüğünü düşünmüyorum. Yazmayla başladı dönüşüm” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BU HİKÂYELERLE DOLU DEĞİL Mİ?”

Film karakterleri üzerinden açıklamalar yapan İclal Aydın, “Bunların hepsi gerçek hayattan. Türkiye bu hikâyelerle dolu değil mi? ‘Üç Kız Kardeş’ benim gibi birileri vardır diye düşünüp yazdığım bir hikayedir. Yalnız olmadığımı gördüm. Bu çok güçlü hissettirdi. Benim gibi birileri bizi 3 kategoride başarılı yapıyor” dedi.

“KİTLELERE ULAŞMAK ARTIK ÇOK KOLAY”

“Bir insanın ne istediğini bilmesi ne istemediğini bilmesi çok önemli” diyen Aydın, “Bir okur kitlesine ulaşmak on sene öncesine göre çok daha kolay. Sosyal medya bu anlamda çok alan açıyor. Benim bazı kitaplarım çok az sattı. Ancak sayı bir değer değildir” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJESİNİ DUYURDU

Dizi yüzünden bitiremediği üç projesi olduğunu söyleyen İclal Aydın, “Ama biri çok hızlı ilerleyecek. Günlüklerimden, anılarımdan ve meslek yaşamımdan yola çıkarak bir kitap çıkaracağım. Beğeneceğinizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

“ACIMIZ HİÇ BİTMEYECEK SANIYORUZ AMA”

Herkesin yaşadığı büyük zorluklar olduğunu söyleyen Aydın, “İnsan acısı hiç bitmeyecek zannediyor ama her zaman bir üstü var. Ben çok güzel üzülürüm. Yerlere yapışırım. Ama sonra bir sabaha uyanırım biter. Allah baş edemeyeceğimiz dert vermesin” dedi.