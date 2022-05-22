22 May 2022 - 10:08- Gündem G: 22 May 2022 - 10:11

2014 model Volkswagen marka araç icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 2014 model Volkswagen marka araç icradan satılık
2014 model Volkswagen marka araç icradan satılık mask

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

# bir

22 May 2022 - 10:08 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.159.371 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze'de 438 m² tarla mahkemeden satılık mask
Gebze'de 438 m² tarla mahkemeden satılık
Gebze'de 2 katlı idari bina ve depo icradan satılık mask
Gebze'de 2 katlı idari bina ve depo icradan satılık
2014 model Volkswagen marka araç icradan satılık mask
2014 model Volkswagen marka araç icradan satılık
Arkeoloji Müzesi ve Marmara Koleji bu festivalde buluştu mask
Arkeoloji Müzesi ve Marmara Koleji bu festivalde buluştu
SUMOTAŞ’ın 2022 bütçesi 163 milyon 500 bin TL mask
SUMOTAŞ’ın 2022 bütçesi 163 milyon 500 bin TL
İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor mask
İzmit Belediyesi,Turan Güneş Caddesi’ndeki mesaisine gece gündüz devam ediyor
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL