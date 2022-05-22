22 May 2022 - 10:15- Gündem G: 22 May 2022 - 10:18

Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi

Emniyet teşkilatı amir sınıfı personele ilişkin terfi kararları açıklandı. 3 bin 688 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.
Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi mask

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre; 2022 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca yürütülen Rütbe Terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Bu doğrultuda; 291 personel ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 148 personel üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 98 personel dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 76 personel emniyet amiri rütbesine, 221 personel başkomiser rütbesine, 2 bin 854 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi.

Öte yandan birinci sınıf 131, ikinci sınıf 86, üçüncü sınıf 4, dördüncü sınıf 1 emniyet müdürü ve 3 emniyet amirinin, 2 yıl süreyle görevine devamına, 44 personelin ise emekliye sevkine karar verildi.

22 May 2022 - 10:15 Kocaeli- Gündem

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