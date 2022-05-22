Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre; 2022 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca yürütülen Rütbe Terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Bu doğrultuda; 291 personel ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 148 personel üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 98 personel dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 76 personel emniyet amiri rütbesine, 221 personel başkomiser rütbesine, 2 bin 854 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi.
Öte yandan birinci sınıf 131, ikinci sınıf 86, üçüncü sınıf 4, dördüncü sınıf 1 emniyet müdürü ve 3 emniyet amirinin, 2 yıl süreyle görevine devamına, 44 personelin ise emekliye sevkine karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.