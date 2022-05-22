Atölyeler, Belsa Plaza Kütüphanesi için gece gündüz çalışıyor

İzmit Belediyesi tarafından Belsa Plaza’da hayata geçirilecek olan yeni sosyal alan kütüphane kafede çalışmalar hızla ilerlerken, içerisinde kullanılacak mobilyalar da yerleştirilmeye başlandı. Üreten belediye vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, hizmete açılacak kütüphanedeki kitaplık, masa, raf ve bankoların önemli kısmını diğer projelerde olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kendi atölyelerinde hazırladı.
TASARRUF EDİLİYOR
Sarf malzemeleri alarak kendi atölyelerinde işleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kendi öz kaynaklarını kullanarak hem tasarruf sağlıyor hem de özgün çalışmalara imza atarak kente renk katıyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin uğrak noktası olması beklenen Belsa Plaza Kütüphane Kafe, Fen İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı mobilyalarla vatandaşların hizmetine sunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.