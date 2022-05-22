22 May 2022 - 10:37- Gündem G: 22 May 2022 - 10:38

Atölyeler, Belsa Plaza Kütüphanesi için gece gündüz çalışıyor

İzmit Belediyesi, yakın zamanda Belsa Plaza’da faaliyete girecek kütüphane kafede kullanılacak mobilyaların bir bölümünü kendi atölyelerinde üretiyor
Atölyeler, Belsa Plaza Kütüphanesi için gece gündüz çalışıyor mask

İzmit Belediyesi tarafından Belsa Plaza’da hayata geçirilecek olan yeni sosyal alan kütüphane kafede çalışmalar hızla ilerlerken, içerisinde kullanılacak mobilyalar da yerleştirilmeye başlandı. Üreten belediye vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, hizmete açılacak kütüphanedeki kitaplık, masa, raf ve bankoların önemli kısmını diğer projelerde olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kendi atölyelerinde hazırladı. 

TASARRUF EDİLİYOR  

Sarf malzemeleri alarak kendi atölyelerinde işleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kendi öz kaynaklarını kullanarak hem tasarruf sağlıyor hem de özgün çalışmalara imza atarak kente renk katıyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin uğrak noktası olması beklenen Belsa Plaza Kütüphane Kafe, Fen İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı mobilyalarla vatandaşların hizmetine sunulacak.

22 May 2022 - 10:37 - Gündem

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