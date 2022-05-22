22 May 2022 - 10:44- Gündem G: 22 May 2022 - 10:49

Bakanlıktan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada enflasyona değinildi.
Bakanlıktan enflasyon açıklaması mask

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi. “Toplantıda, finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin politika adımları detaylıca ele alınmıştır. Küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülkemiz ekonomisine etkileri komite üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönemde atılması öngörülen politika adımları istişare edilmiştir.

Komite ülkemizin finansal siteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edecektir. Diğer taraftan enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak olan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme de Değerlendirme Komitesinde de değerlendirilecek olup, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya koyulacaktır.” 
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22 May 2022 - 10:44 - Gündem

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