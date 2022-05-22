Neşe Plastik’te grev var!

Gebze'de Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) bulunan Neşe Plastik'te işçiler grevlerini sürdürüyor. Petrol-İş Kartal 2 No'lu Şube üyesi işçileri grevlerinin 3'üncü gününde EMEP ziyaret etti. "İş ekmek özgürlük", "Neşe Plastik işçisi yalnız değildir" ve "İnsanca bir yaşamak istiyoruz" sloganlarının atıldığı ziyarette konuşan EMEP Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar, Neşe Plastik grevini selamladıklarını söyleyerek konuşmasına başladı.

"GREV BİR OKULDUR"

"Patronun uyguladığı politikalara karşı çıkan ve birleşen işçiler mutlaka kazanacak" diyen Akar, "Bugün TUİK'in açıkladığı enflasyon bile yüzde 70'lere dayandı, gerçek enflasyondan söz bile etmiyoruz. Burada patron işçilerin taleplerini karşılamak yerine işçileri greve çıkarmaya zorlamıştır. İşçiler de birleşerek mücadele etme kararı almıştır. Bizler de Emek Partisi olarak her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Gebze'de, Çayırova'da, Darıca'da sizlerin haklı taleplerini anlatacağız. Grev bir okuldur. Karşımızda sermaye ve patron gücü karşısında birleşerek sınıf mücadelesini yükselteceğiz. Bir sınıf olarak birlikte mücadele ettiğimizde, birleşerek mücadele ettiğimizde kazanacağımız çok açıktır. Onun için mücadelenizi kutluyoruz ve her zaman yanınızda olacağız" dedi.