Fırat Gül: Yol haritası belirleyeceğiz

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, 4-1 kazandıkları Adanaspor maçının ardından konuştu. Başkan Engin Koyun ile görüşme yapacağını ve yol haritasını çizeceğini belirten Gül, ''Bu camialar, güçlü camialar. Atakta durmasını bilen camialardır. Kocaelispor bunu daha önce gösterdi, bundan sonra da gösterecektir'' dedi. Gül öte yandan önümüzdeki sezon ile ilgili olarak da “Engin başkanımızla görüşme yapacağım ve yol haritası belirleyeceğiz” dedi.

MAÇLA İLGİLİ FAZLA BİR ŞEY KONUŞMAYA GEREK YOK

Galibiyetin çok fazla anlamı olmasa da gençler ve Kocaelispor adına iyi oldu diyen Fırat Gül şu şekilde konuştu: Maçla ilgili çok fazla değerlendirme yapacak durumda değiliz. Ama işin sevindirici yanı var; hafta içinde profesyonel yaptığımız 2 oyuncumuz ve sezon içinde profesyonel olan üç oyuncumuz ve A takım kadrosunda olan, forma şansı bulamayan iki oyuncumuzu kullandık.

GAYRETLERİ GAYET İYİYDİ

Kocaelispor’un geleceğine dair İyi sinyaller verdiler. Bu sevindirici. Oyunsal anlamda çok fazla değerlendirme yapmak istemiyorum ama oyuncuların gayreti gayet iyiydi. Hafta içi antrenmanlarda yaptıklarımızı hücumda ve savunmada yapmaya çalıştılar. En azından gayret gösterdiler. Birçoğunu da gerçekleştirdiler. Dört gollü güzel bir galibiyet oldu. Galibiyetin çok fazla anlamı olmasa da gençler ve Kocaelispor adına iyi oldu'

ATMOSFER ETKİLEYEBİLİR

Maçın atmosferi ve rakibin konsantrasyonunun aşağıda olması ve bizim de gayretimizin yüksek, heyecanımızın ve coşkumuzun yüksek olması skoru lehimize çevirdi. Bu detaylar maçın sonucunu belirledi. Daha gergin, atmosferi yüksek final havasında oynadığımız maçlarda gençler böyle performans veremeyebilirdi. O anlamda da değerlendirmek lazım. İlk etapta 4 oyuncuyu direkt kullandık, daha sonra oyun içinde hamlelerle hepsini sahaya attık.

GENÇLERLE YAKINDAN İLGİLENDİM

Ama şöyle bir şey var; genç oyuncuları doğru zamanda, doğru yerde kullanmak lazım. Oyuncuyu hazır olmadan, atmosferi yüksek maçta kullandığınız zaman geleceğine dair travmalar yaşatabilirsiniz. Daha önceki takımlarımda ve yardımcı antrenörlük dönemlerimde de genç oyuncularla yakından ilgilendim. O yüzden geçen oyuncuları doğru zamanda, doğru şartta kullanmak lazım. Oyuncuyu kazanayım derken bir anda kaybedebilirsiniz. Çünkü onların çizgileri çok hassas.

DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR

Genel sezonu değerlendiremem. Olmadığım yer ve yaşamadığım dönemle ilgili konuşmam doğru olmaz. Kendi dönemimle ilgili; Eyüpspor ile puan ortalamamız aynı. Doğal olarak 7 haftalık süreci ligin tamamına yaysak Play-Off ortalamasıyla oynamışız. Sonuç itibariyle hiçbir şey değişmeyecek. Kocaelispor büyük bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını, ayakta durmasını bilen camialardır. Kocaelispor bunu daha önce gösterdi, bundan sonra da gösterecektir. Bu maçla ligi bitirdik. Gelirken başkanımız Engin Koyun ile anlaştım. Maçtan sonra görüşme yapacağım ve yol haritamızı çizeceğiz.