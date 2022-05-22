22 May 2022 - 11:50- Gündem G: 22 May 2022 - 11:52

İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı yeni sezona ’merhaba’ dedi

Kandıra Sarısu’da bulunan İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı, yeni sezona ’merhaba’ diyerek misafirlerini ağırlamaya başladı
İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı yeni sezona ’merhaba’ dedi mask
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İzmit Belediyesi tarafından yapılan, gençlerin ve ailelerin gönül rahatlığıyla kullanabildiği Karadeniz’in incisi Sarısu Gençlik Kampı’nda yaz sezonu açıldı. Doğayla iç içe, güvenli ve konforlu hizmet sunan Sarısu Gençlik Kampı’nda sezonun ilk faaliyeti Yaza Merhaba etkinliğinde bir araya gelen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Atatürkçü Düşünce Kulübü öğrencileri, KOÜ Öğretim üyesi Ayşe Hicret, Yüksek Elektrik Mühendisi Hüseyin Çatal ve iş insanı Bülent Tekdemir ile buluştu. Ayrıca, sertifikalı doğa ve orman okulu eğitmen eğitimi gören adaylar, Sarısu Gençlik Kampı’nın misafiri oldu. 

DOĞAYLA İÇ İÇE

Sosyal ve sportif aktivitelerle gençlere ve ailelere hizmet vermek amacıyla faaliyetlerin yürütüldüğü Sarısu Gençlik Kampı, toplamda 100 kişinin konaklayabilmesine olanak sağlıyor. Bungalov evler ve süit odaların yanı sıra gençlerin çadır kurabileceği kamp alanı da mevcut. Deniz, kum, güneş ve ormanla baş başa kalınan kampta eğitmenler eşliğinde doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri ve kano gibi birçok etkinlik de gerçekleştirilebiliyor.

22 May 2022 - 11:50 - Gündem

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